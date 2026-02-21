Nữ biker mất lái bay cả người và xe xuống hố

Trung QuốcChiếc môtô trượt bánh khi chạy vào đường đất ngoặt sang phía hố sâu, nảy lên không rồi cả người và xe rơi xuống dưới.

Nữ biker mất lái lao xe xuống dốc núi Video: Weibo

Ngày 18/2, camera hành trình trên ôtô chạy cùng chiều phía sau trên đoạn đường quanh co ở Vân Nam ghi lại cảnh tai nạn của một nữ biker. Người phụ nữ mất lái khi chạy sang lề đường đất khiến cả người và xe bay lên rồi rơi xuống hố sâu.

Tài xế ôtô lập tức dừng xe và tới hỗ trợ. Người này cho biết nạn nhân may mắn không bị thương.

Video thu hút sự chú ý sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng việc điều khiển một chiếc môtô phân khối lớn đòi hỏi cả kỹ năng cũng như sức khỏe. Ngoài ra, chạy xe trên địa hình khó, không quen thuộc là những thử thách khác, đặc biệt với các biker nữ. Việc tuân thủ những quy tắc an toàn tối thiểu cũng như sự cẩn trọng, tỉnh táo trên đường sẽ giúp tránh được những tình huống nguy hiểm.

Mỹ Anh (theo Sina)