Nữ bác sĩ viết lại giấc mơ blouse trắng sau ca ghép tim

3 tháng sau ca phẫu thuật ghép tim sinh tử, bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Phương Nhi, 32 tuổi, khoác lại chiếc áo blouse trắng, tiếp tục công việc khám chữa bệnh tại tỉnh Tuyên Quang.

Trong lần tái khám mới đây tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, nữ bác sĩ tự tin đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ. Sức khỏe chị cải thiện rõ rệt, không còn hụt hơi khi bước nhanh hay thao thức mỗi đêm vì loạn nhịp. Trở lại bệnh viện tuyến tỉnh làm việc, Nhi chủ động nhận nhiệm vụ khám ngoại trú nhằm giảm tải áp lực, bảo vệ cơ quan nội tạng mới. Người phụ nữ xem nhịp đập này không chỉ duy trì sự sống bản thân mà còn mở ra chương mới cho gia đình và sự nghiệp y khoa.

6 năm trước, trong lần mang thai đầu tiên, chị phát hiện mắc bệnh cơ tim giãn - căn bệnh âm thầm làm buồng tim to ra, suy giảm chức năng bơm máu. Sinh con xong, người mẹ trẻ bước vào hành trình điều trị nội khoa kéo dài. Tần suất các ca trực thưa dần, bước chân chị cũng thêm phần nặng nhọc.

Bác sĩ Phương Nhi sau ca ghép tim từ người cho chết não. Ảnh: Thảo My

Đỉnh điểm, một cơn suy tim cấp dữ dội xuất hiện buộc gia đình chuyển chị xuống Hà Nội cấp cứu. Nhóm chuyên gia hội chẩn, kết luận ghép tim là con đường sống duy nhất. "Lúc ấy, tôi chỉ mong mình được sống một cuộc đời bình thường", Nhi nhớ lại.

Phép màu gõ cửa vào tháng 1/2025 khi bệnh viện tìm thấy nguồn tim phù hợp từ một người chết não. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. "Đồng nghiệp, bạn bè gọi đó là phép màu, nhưng với tôi, đó còn là sự hy sinh thầm lặng của một gia đình xa lạ - gia đình người hiến tạng. Tôi biết mình đang sống tiếp một phần cuộc đời của ai đó. Vì vậy, tôi càng phải sống thật ý nghĩa", chị nói.

Ghép tạng hiện là biện pháp duy nhất níu giữ mầm sống cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Đến nay, ngành y tế Việt Nam thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép 6 loại bộ phận cơ thể người. Nổi bật nhất là ghép thận với 8.904 trường hợp, tiếp đó là gan 754 ca, tim 126 ca và phổi 13 ca. Từ năm 2010 đến nay, hệ thống ghi nhận gần 270 người chết não hiến tạng. Riêng giai đoạn 2024-2025, nhờ các đội vận động tại bệnh viện hoạt động hiệu quả và thân nhân người bệnh cởi mở hơn, số ca hiến tạng từ người chết não tăng gần gấp đôi so với tổng các năm trước. Khởi sắc này giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng ca ghép tạng, duy trì thực hiện hơn 1.000 ca mỗi năm kể từ 2022.

Khoác lại chiếc áo blouse trắng, Nhi xem mỗi ngày làm việc là một lời tri ân. Trái tim mới đang đập trong lồng ngực nữ bác sĩ sản khoa không chỉ để duy trì sự sống, mà còn để tiếp tục hành trình cứu người mà chị từng suýt phải dang dở.

Lê Nga