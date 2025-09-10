​Nữ bác sĩ tìm bến đỗ bình yên

Hạnh phúc không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo mà là tìm một người phù hợp để cùng nhau hoàn thiện.

Tôi là nữ bác sĩ răng hàm mặt, 43 tuổi, đã ly hôn và chưa có con. Tôi tin rằng sau những trải nghiệm, chúng ta sẽ trưởng thành hơn và biết rõ mình cần gì. Tôi tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới hôn nhân với người đàn ông có tâm và có tầm. Đối với tôi, sự thấu hiểu và chân thành là điều quan trọng nhất.

Tôi mong tìm được một người bạn đời cùng ngành nghề, để chúng ta không chỉ chia sẻ những câu chuyện cuộc sống mà còn cả những đam mê, nỗ lực trong công việc. Hạnh phúc không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo mà là tìm một người phù hợp để cùng nhau hoàn thiện. Nếu bạn cũng có suy nghĩ này, rất mong nhận được hồi âm từ bạn.

