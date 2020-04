Nữ bác sĩ chia sẻ về khóa học CNTT trực tuyến

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Trang là một thạc sĩ nhi khoa, bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, đồng thời là trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng bệnh viện. Chị biết đến và được nhận học bổng khóa học Trở thành công dân số của FUNiX từ Trung tâm Nghiên cứu cải tiến Y tế (CHIR). Ch chia sẻ trước đó, bản thân không biết là ở Việt Nam cũng có một mô hình đào tạo đại học trực tuyến ngành công nghệ thông tin (CNTT) như vậy.

Chỉ sau hơn một tháng, chị Trang đã hoàn thành khóa học với những kết quả bất ngờ. Khóa học mở rộng thêm kiến thức của chị về lĩnh vực CNTT, đặc biệt giúp thay đổi quan điểm về an toàn, an ninh mạng. "Tôi đã nghĩ chỉ có những người nổi tiếng hay những người có vai trò quan trọng trong xã hội mới cần quan tâm tới vấn đề này hay để bảo mật chỉ có ID và password thôi. Tuy nhiên, qua khóa học, tôi biết rằng không chỉ có vậy. Những ứng xử của mình trên không gian mạng, từng dòng comment hay từng cái click chuột cũng ảnh hưởng rất lớn tới sự an toàn của bản thân", chị nói.

Sau khóa học, nữ bác sĩ Nhi có thêm nhiều kỹ năng về công nghệ. Chị có thể ứng dụng được việc bảo mật cho tất cả tài khoản cá nhân, thậm chí bảo mật hai lớp. Ngoài ra, G-Suite cũng là ứng dụng chị rất thích và đang sử dụng rất hiệu quả trong công việc. Google Docs và Google Sheets giúp chị giảm thiểu sổ sách tới gần 50% các loại sổ so với trước kia. "Giờ tôi đi họp không cần sổ. Tôi phân công và trao đổi công việc online rất thuận tiện. Các loại số liệu cần lấy, tôi đều hướng dẫn các khoa báo cáo trên Google Docs hoặc Google Sheets rất nhanh và tiện lợi", chị Trang nói.

Công việc đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều (nghiên cứu khoa học, xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh viện, làm tài liệu truyền thông...). Giờ đây, chị Trang có thể tự tin sử dụng Google Search hiệu quả hơn. Chị cũng có thêm kỹ năng để quản lý các trang mạng xã hội của bệnh viện và biết cách ứng xử tốt nhất trên không gian mạng xã hội, từ đó, có thể giúp ích cho công tác truyền thông của bệnh viện.

Để đạt được những kết quả đó, hơn một tháng học FUNiX, chị Trang lên kế hoạch học mỗi đêm một bài, trừ ngày đi trực hoặc có việc bận đột xuất. Khi có công việc cần nhiều thời gian để hoàn thành, chị tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc giờ trực rảnh rỗi để học. Nguyên tắc của chị là luôn hoàn thành theo đúng tiến độ mình tự đề ra.

Do là nhân viên y tế, từ trước đến nay, chị tự tìm hiểu, tiếp cận công nghệ thông tin để phục vụ mục đích cá nhân nên các kiến thức chị có được không bài bản. Học khóa Công dân số tại FUNiX, nhiều thuật ngữ kỹ thuật chị phải tìm hiểu và đọc đi đọc lại mới hiểu. Khi có thắc mắc, chị cũng luôn cố gắng tự tìm hiểu trước khi hỏi mentor.

Chị Minh Trang kể kỷ niệm khó quên nhất khi học công nghệ chính là lúc làm bài tập lớn về quản lý trang Facebook page. Chị cứ nghĩ đây là bài tập dễ nhất, bản thân có thể làm được mà không cần phải tham gia bất kỳ khóa học nào, vậy mà chị đã bị trượt. "Tôi đã có những thao tác khiến các nhà quản lý của Facebook nghi ngờ mình không phải là chủ nhân thực sự của trang cá nhân, nên đã khóa trang cá nhân và cả page của mình. Tôi phải nhờ mentor hướng dẫn cách khôi phục lại", chị Trang kể.

Sau khóa học Trở thành công dân số tại FUNiX, bác sĩ Minh Trang có nhiều kiến thức công nghệ, ứng dụng hiệu quả trong công việc.

Sau hơn một tháng nhập học, giữa tháng 4, nữ bác sĩ Quảng Nam hoàn thành khóa học công nghệ đầu tiên của mình. "Cảm xúc đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm, không phải vì khóa học là gánh nặng, mà là vì mình biết những đêm tới sẽ không cần phải thức khuya hay làm bài tập quên ngủ nữa. Cảm xúc đi liền theo đó là niềm vui bởi vì đã đạt được mục tiêu đúng hạn và mình đã không phụ lòng tin tưởng của những người đã trao học bổng này cho mình", chị Trang tâm sự.

Hoàn thành khóa học của FUNiX, chị Minh Trang còn cảm kích và yêu quý những hannah - mentor đã đồng hành, hỗ trợ chị học tập. Chị cho biết những ngày đầu tiên, gần như đêm nào hannah Cẩm Linh cũng hỏi thăm, tìm hiểu những khó khăn của học viên và giải quyết các vấn đề khúc mắc. Hannah còn nhắn tin riêng để tìm hiểu tâm tư của từng người, nhắc nhở tiến độ học tập, đồng hành như một người bạn thân thiết.

Với mentor FUNiX, câu hỏi nào chị Trang đưa ra cũng được trả lời thật nhanh, cụ thể, chuyên nghiệp. Mentor còn thử làm mẫu cho chị xem cho dễ hiểu. Theo chị Trang, đây là cách dạy và học rất hiệu quả của FUNiX. Giảng viên luôn đồng hành cùng học viên. Ngoài ra, cách FUNiX đánh giá cụ thể theo từng tiêu chí cũng là điều chị rất ấn tượng đối với một khóa học online. Điều này vừa giúp việc đánh giá đạt chất lượng cao, vừa giúp học viên có mục tiêu để học tập.

Ghi nhận những kết quả đạt được từ khóa học, chị Trang cho biết sẽ cố gắng để ứng dụng tốt những điều đã học để thích ứng, làm việc hiệu quả hơn trong môi trường công việc ngày càng số hóa. Chị nghĩ cải tiến các công việc liên quan đến y tế cũng là mong muốn của CHIR khi trao cho nhân viên y tế những học bổng bổ ích như thế này.

Quỳnh Anh