Nữ bác sĩ 32 tuổi tìm người thương

Mong bạn trưởng thành, không gia trưởng, có công việc ổn định, định hướng lâu dài sống và làm việc tại Hà Nội, điềm đạm, vui vẻ.

Mình đến từ một tỉnh gần Hà Nội, được một bạn đã nên duyên qua chuyên mục này của VnExpress giới thiệu, hy vọng có duyên để có thêm bạn mới ở đây.

Mình 32 tuổi, là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Công việc của mình ngoài làm giờ hành chính sẽ có những buổi trực đêm hoặc cuối tuần, đôi khi là những dịp nghỉ lễ và bù lại vào những ngày nghỉ sau đó. Đó là một chút nho nhỏ về công việc của mình.

Mình là cô gái đơn giản, hướng nội, hướng về gia đình, khá ít nói chuyện với người lạ, khi thân quen sẽ có nhiều câu chuyện để kể hơn. Trong các mối quan hệ, mình nghĩ chân thành là quan trọng nhất, mọi mối quan hệ đều cần thời gian xây dựng và vun đắp từ cả hai phía.

Thời gian rảnh, mình rất thích đạp xe ngắm phố phường Hà Nội, đặc biệt cung đường hồ Tây, thích đi bộ quanh hồ, ngồi một quán cà phê yên tĩnh đọc một cuốn sách. Một trong những cuốn sách mình khá yêu thích là cuốn "Nhà giả kim". Mình tin rằng trong cuộc sống mỗi người đều đi tìm kho báu của mình và trong hành trình đó có thể có những vấp ngã, mệt mỏi nhưng nếu kiên trì đến cùng mình sẽ làm được. Mình cao hơn 1m6, ngoại hình bình thường, không béo cũng không gầy.

Hy vọng bạn cao hơn mình, tuổi tầm 32-38, có kế hoạch sinh sống lâu dài tại Hà Nội, cùng mình trải nghiệm cuộc sống. Hy vọng có những người bạn mới và nếu hữu duyên có thể tiến xa hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc mọi người luôn bình an trong cuộc sống.

