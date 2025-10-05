NTK Việt giới thiệu đầm cảm hứng Á Đông ở Paris

Show Xuân Hè 2026 ra mắt hôm 3/10 tại một khách sạn thuộc khu Golden Triangle, Paris, đánh dấu lần thứ sáu Linh Nga làm show. Nhà thiết kế cho biết cô mất ba tháng thực hiện bộ sưu tập với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân.
Bộ sưu tập Hồn đất - Mạch rồng (Soul of the Land - Bloodline of the Dragon) gồm 25 thiết kế dòng Haute Couture, được truyền cảm hứng từ những hình ảnh trong văn hóa Việt. Các chi tiết như rồng, mái đình, tre, mạch nước được thể hiện bằng những hình ảnh trừu tượng, đường cắt trên các bộ đầm dáng chữ A, đuôi cá, suông, dáng cột.
Một bộ đầm đuôi cá dáng tay cape thể hiện dòng chảy văn hóa Việt qua những đường cong uốn lượn.
Bảng màu phản ánh sự giao thoa giữa hiện tại và quá khứ, gồm nâu gợi sắc màu của đất và gốm, xanh ngọc bích, xanh lúa non như sắc núi đồi, đỏ và vàng kim biểu trưng cho thịnh vượng và sức mạnh tinh thần.
Chỉ ánh kim, đá và sequin tạo thành những họa tiết đan xen trên một mẫu đầm high-low, mô phỏng vảy rồng.
Bề mặt vải organza, lụa và tulle được xử lý với kỹ thuật ánh kim cũng tạo hiệu ứng như lớp vảy rồng chuyển sắc theo ánh sáng.
Các bộ đầm đều được đính kết thủ công với hàng nghìn hạt cườm, pha lê và chỉ vàng ánh kim, tổng cộng hơn 20.000 giờ chế tác.
Hai thiết kế Black Dragon và Lotus Spirit sử dụng hơn 15.000 viên pha lê Swarovski đính bằng tay.
Một thiết kế có phom dáng gợi mái đình cổ trên voan lưới uốn phồng, kết hợp tua rua, đính đá và hiệu ứng ombre thân trên.
Họa tiết hoa trên gốm, kỹ thuật đan tre, mây tái hiện trên đầm quây ngực chữ A màu trắng.
Linh Nga thành lập thương hiệu riêng cuối năm 2014 tại Hà Nội, tập trung vào dòng váy cưới cao cấp, sau đó mở rộng sang đầm dự tiệc. Ngoài Paris Fashion Week, cô từng làm show ở Tuần lễ Thời trang Thượng Hải. Nhiều người nổi tiếng chọn đầm của cô trong đám cưới hoặc sự kiện, như Hồ Quỳnh Hương, Á hậu Thúy Vân, diễn viên Phương Lan, Hồ Bích Trâm, ca sĩ Hòa Minzy, Bảo Thy, Ngô Lan Hương.
Ý Ly
Ảnh: Lê Chí Linh