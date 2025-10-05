NTK Việt giới thiệu đầm cảm hứng Á Đông ở Paris

Show Xuân Hè 2026 ra mắt hôm 3/10 tại một khách sạn thuộc khu Golden Triangle, Paris, đánh dấu lần thứ sáu Linh Nga làm show. Nhà thiết kế cho biết cô mất ba tháng thực hiện bộ sưu tập với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân.