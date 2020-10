Toàn kể sau hai đợt dịch, anh thấy may mắn vì The Maydo vẫn trụ vững, doanh số ổn định dù đóng cửa ba tháng. "Tôi xác định xây dựng The Maydo dài hạn. Giờ điều tôi mong muốn nhất là có người đồng hành, họ cần tĩnh hơn, có thể cùng tôi thảo luận, tìm ra hướng phát triển trong tương lai", anh nói.