NTK làm show về nghệ thuật thêu cung đình Huế

Nhà thiết kế Quỳnh Anh tổ chức show váy cưới trên thuyền ở sông Hương, áp dụng kỹ thuật thêu cung đình Huế, cuối tháng 9.

Đánh dấu gần 10 năm sự nghiệp, Quỳnh Anh thực hiện dự án Her-itage với nhiều hoạt động gồm show diễn mini, triển lãm tại Huế từ ngày 20 đến 29/9. Tên chủ đề là kết hợp của "Her" (tượng trưng người phụ nữ) và "Heritage" (di sản), nhằm thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn có sự kết nối với văn hóa cội nguồn.

Một thiết kế trong bộ sưu tập "Her-itage". Ảnh: Lecia

Với bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế hợp tác nghệ nhân Phùng Thị Vui của làng nghề Quất Động, tạo nên váy cưới thêu theo phong cách cung đình và triết lý điêu khắc "Khắc - khảm - cắt". "Khắc" là loại bỏ lớp thừa, "khảm" là thêm yếu tố mới, "cắt" mở ra chiều sâu, tạo ra nhiều lớp không gian trong thiết kế. Ngoài thêu truyền thống của Việt Nam, các thiết kế còn áp dụng kỹ thuật chế tác quốc tế như thêu tambour, hoa 3D Nhật Bản, công nghệ cắt laser.

Chiều 20/9, bộ sưu tập sẽ ra mắt trên Ngự thuyền với khoảng 50 khách mời, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng. Sau đó, khán giả sẽ thưởng thức ẩm thực cung đình Huế.

Nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để công chúng có dịp trải nghiệm sâu hơn về nghề thêu truyền thống, nhà thiết kế tổ chức triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ ngày 21 đến 29/9. Trong số các tác phẩm trưng bày, Nguyễn Quỳnh Anh tập trung vào "Tiêu bản cắt sáu lớp" - chiếc váy được "bóc tách" thành sáu lát cắt, mỗi lớp tái hiện một làng nghề thêu trứ danh ở Bắc Trung Bộ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động. Tác phẩm có thể được trải nghiệm thị giác từ nhiều góc độ khác nhau: khi là những mảnh ghép riêng lẻ, lúc lại là tổng thể hoàn chỉnh.

Quỳnh Anh (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Anh), 33 tuổi, quê Hà Nội. Cô thành lập thương hiệu váy cưới cao cấp từ năm 2016. Thiết kế của cô tập trung vào kỹ thuật thủ công truyền thống.

Ý Ly