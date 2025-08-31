NT Logistics ra mắt dịch vụ định tuyến giúp cắt giảm phí vận tải

MỹDịch vụ RaaS+ của NT Logistics giúp tối ưu đội xe và nâng cao hiệu quả giao hàng nhờ kết hợp công nghệ định tuyến với chuyên gia.

NT Logistics vừa giới thiệu dịch vụ Routing-as-a-Service Plus (RaaS+), kết hợp công cụ định tuyến tiên tiến với dịch vụ chuyên gia. Theo ông Lynn Gravely, nhà sáng lập kiêm CEO NT Logistics, hầu hết doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc định tuyến, thường bị "chôn" trong bảng tính hoặc xử lý thủ công. "RaaS+ biến xe tải thành cỗ máy lợi nhuận - tối đa hóa hiệu quả, giảm quãng đường và chi phí mà không cần đầu tư công nghệ phức tạp", ông nói.

Điểm cộng của RaaS+ nằm ở yếu tố chiến lược và dịch vụ gồm sắp xếp lộ trình hàng ngày theo biến động sản lượng và ràng buộc thực tế; triển khai đội xe và tài sản phù hợp nhu cầu; phân tích mạng lưới để phát hiện điểm kém hiệu quả, tuyến đường chi phí cao và cơ hội tái định tuyến; cùng sự giám sát của chuyên gia để đảm bảo kế hoạch khả thi, dễ thực thi.

Dịch vụ RaaS+ tối ưu hóa lộ trình và triển khai đội xe, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giao hàng mỗi ngày. Ảnh: Drazen AdobeStock

Dịch vụ đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp tự quản lý giao hàng địa phương hoặc khu vực như: nhà phân phối thực phẩm - đồ uống, nhà sản xuất hàng tiêu dùng và các đội xe tư nhân. Thay vì đầu tư phần mềm tốn kém hay xây dựng đội ngũ định tuyến nội bộ, họ có thể dựa vào chuyên gia NT để nhận lộ trình hằng ngày, sẵn sàng vận hành. Với cách tích hợp linh hoạt qua bảng tính, API hoặc các định dạng khác, khách hàng thường thấy hiệu quả chỉ sau hai tuần.

Ông Alex Fritz, Giám đốc tài chính NT Logistics, chia sẻ RaaS+ là giải pháp định tuyến toàn diện, kết hợp công nghệ "human-in-the-loop" và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. "Chúng tôi lập kế hoạch, giám sát và điều chỉnh tuyến đường khi cần thiết mà không yêu cầu doanh nghiệp phải vận hành nền tảng hay thuê thêm nhân sự", ông nói.

NT Logistics là công ty cung cấp dịch vụ logistics và quản lý vận tải (3PL) có trụ sở chính tại Frisco, Texas, Mỹ. Công ty chuyên cung cấp các giải pháp vận tải tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu suất cho khách hàng trên toàn quốc. NT Logistics được biết đến với nền tảng công nghệ NTelligence, giúp chuyển đổi dữ liệu vận tải thành thông tin chiến lược cho doanh nghiệp.

Hải My