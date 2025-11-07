NSOC Unitour 2025 kết nối eSport đến 30.000 sinh viên

Tháng 10 vừa qua, NSOC Unitour 2025 trở thành điểm hẹn của cộng đồng eSports học đường. Mỗi điểm dừng chân kết hợp giữa thi đấu thể thao điện tử, trải nghiệm công nghệ và hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tạo không gian giao lưu cho sinh viên yêu thích eSports.

Khởi đầu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chương trình ghi nhận hơn 8.000 sinh viên tham gia cùng đêm nhạc mini concert có sự góp mặt của Tiên Tiên, Aza, rapper Wxrdie, KayC và các DJ trẻ.