NSOC Unitour 2025 kết nối eSport đến 30.000 sinh viên

Tháng 10 vừa qua, NSOC Unitour 2025 trở thành điểm hẹn của cộng đồng eSports học đường. Mỗi điểm dừng chân kết hợp giữa thi đấu thể thao điện tử, trải nghiệm công nghệ và hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tạo không gian giao lưu cho sinh viên yêu thích eSports.
Khởi đầu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chương trình ghi nhận hơn 8.000 sinh viên tham gia cùng đêm nhạc mini concert có sự góp mặt của Tiên Tiên, Aza, rapper Wxrdie, KayC và các DJ trẻ.
Tiếp nối hành trình, NSOC Unitour tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với sự tham gia của khoảng 3.000 sinh viên. Chương trình có sự xuất hiện của rapper 24K.Right, Yanbi và Khang Ki.
Chuỗi hoạt động tiếp tục lan tỏa đến các trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, Đại học Công nghệ TP HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, thu hút từ 3.500 đến hơn 5.000 sinh viên ở mỗi điểm dừng.
Nhạc hội, hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng và phần thi eSports giúp chương trình duy trì sức hút trong cộng đồng trẻ. Trong ảnh, các tuyển thủ thi đấu vòng loại Unitour bộ môn Đấu trường chân lý (TFT) tại trường Đại học Công nghệ TP HCM.
Sinh viên tại trường Đại học Công nghệ TP HCM chụp ảnh giao lưu với 2 tuyển thủ GAM Levi và GAM Kiaya.
"Em Xinh" Mỹ Mỹ biểu diễn trên sân khấu NSOC Unitour tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.
Khép lại hành trình NSOC Unitour tại trường Đại học Thương Mại Hà Nội. Tại đây đã diễn ra talkshow "Tài chính thế hệ mới - Cơ hội nghề nghiệp trong nền kinh tế số". Các chuyên gia mang đến sự kiện những góc nhìn, kiến thức về tài chính và công nghệ, xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số.
Hơn 4.000 sinh viên đại học Thương mại cùng nhau tạo nên một ngày hội khi được tìm hiểu eSport, công nghệ và giao lưu với các ca sĩ Bùi Trường Linh, Tez, Yanbi.
NSOC 2025 là giải thể thao điện tử dành cho sinh viên Việt Nam, tổng quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng giải thưởng 2 tỷ đồng. Giải đấu bao gồm hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý, dự kiến chung kết quốc gia diễn ra vào cuối tháng 11 tại Hà Nội. Chương trình tổ chức bởi OEG, phối hợp đồng cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.
Giải đấu nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - đơn vị đồng hành kim cương; nhãn hàng Wake-up 247 - đơn vị đồng hành vàng; trò chơi điện tử Crossfire: Legends do VNGGames phát hành, cùng các đơn vị đồng hành chiến lược, truyền thông và địa điểm.
Lan Anh