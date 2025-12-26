'NSOC hướng đến hệ sinh thái Esports toàn diện cho sinh viên'

OEG sẽ xây dựng một hệ sinh thái thi đấu, đào tạo, truyền thông, cơ hội nghề nghiệp thông qua dự án OEG Esports Academy, theo ông Bùi Anh Tuấn - trưởng BTC NSOC, CEO OEG.

Là đơn vị tổ chức, OEG xác định Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2025 là điểm khởi đầu trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Esports toàn diện, kết hợp thể thao điện tử với giải trí và giáo dục.

Cụ thể, OEG đẩy mạnh kết nối với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phát triển dự án OEG Esports Academy, nhằm xây dựng một hệ sinh thái Esports sinh viên toàn diện - từ thi đấu, đào tạo, truyền thông cho tới cơ hội nghề nghiệp.

"Việc đầu tư cho NSOC từ quy mô giải đấu đến chất lượng chuyên môn thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn của OEG trong việc coi Esports sinh viên là nền móng cho tương lai Esports Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi để thi đấu mà còn là môi trường để đào tạo, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng", trưởng ban tổ chức khẳng định.

NSOC 2025 khép lại ngày 6/12. Ảnh: NSOC

Định hướng này được củng cố sau mùa giải 2025 có nhiều dấu ấn. NSOC năm nay thu hút hơn 5.000 tuyển thủ từ 170 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Hơn 32.000 khán giả tham dự chương trình, cùng gần 40 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Có 6 điểm trường đại học trên hành trình Unitour, quy tụ 18 diễn giả chuyên môn, gần 30 nghệ sĩ và hàng trăm cosplayer.

"Sự trưởng thành của các tuyển thủ, chuyên nghiệp trong quá trình luyện tập và thi đấu, niềm tin từ cộng đồng cho thấy NSOC đang đi đúng hướng và dần khẳng định vị thế", ông Bùi Anh Tuấn nói.

Lãnh đạo OEG cho rằng có ba yếu tố làm nên sức hút của giải năm nay. Thứ nhất là đối tượng sinh viên - thế hệ trẻ nhiều năng lượng, tư duy tiếp cận Esports hiện đại. Thứ hai là định hướng tổ chức nghiêm túc, dài hạn.

"Chúng tôi không làm theo phong trào, mà được xây dựng theo hệ thống có lộ trình, đầu tư quy mô, chuyên nghiệp, có chuẩn mực và có giá trị phát triển lâu dài", đại diện ban tổ chức chia sẻ. Cuối cùng là sự đồng hành của các đối tác, nhà tài trợ, các trường học, giáo viên và phụ huynh.

Tuyển thủ tham gia tranh tài ở giải đấu. Ảnh: NSOC

"Điều chúng tôi tự hào nhất là con người và cộng đồng NSOC đã tạo ra", ông Bùi Anh Tuấn nói. Theo ông Tuấn, giải đấu góp phần hình thành một cộng đồng Esports sinh viên gắn kết. "NSOC không chỉ tạo ra nhà vô địch, chúng tôi góp phần hình thành một thế hệ trẻ có tư duy thi đấu chuyên nghiệp, có tinh thần kỷ luật, đồng đội và khát vọng vươn xa trong Esports", ban tổ chức nhận định.

Theo ban tổ chức, với tổng ngân sách tổ chức hơn 10 tỷ đồng và giải thưởng trị giá hai tỷ đồng cũng thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho Esports sinh viên.

Đồng hành NSOC qua hai mùa, Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng đây là mô hình tổ chức bài bản, có định hướng rõ ràng và phù hợp với xu thế phát triển của thể thao hiện đại. "Giải không chỉ tạo ra sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho sinh viên, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tích cực của thể thao như tinh thần fair-play, kỷ luật và ý chí vươn lên", đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam đánh giá.

Sinh viên tham gia các hoạt động đồng hành giải đấu. Ảnh: NSOC

NSOC 2025 khởi tranh từ tháng 9, với hai bộ môn Valorant và Đấu trường chân lý. Giải được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Lan Anh