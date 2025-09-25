NSND Thanh Hoa, Nàng Mơ đóng phim mới của đạo diễn Hoàng Nam

Đạo diễn Hoàng Nam nói NSND Thanh Hoa, Nàng Mơ đại diện cho vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của phụ nữ Hà Nội, phù hợp kịch bản "Bà đừng buồn con".

Sau thành công của phim điện ảnh đầu tay Đèn âm hồn, đạo diễn Hoàng Nam tiếp tục thực hiện tác phẩm thứ hai. Nội dung Bà đừng buồn con kể về Tiến (chưa công bố diễn viên) - thanh niên trẻ lập nghiệp giữa lòng Hà Nội, luôn nhớ người bà đã nuôi dưỡng, yêu thương và hy sinh mọi thứ vì mình. Trên chặng đường tìm chỗ đứng, anh đối mặt loạt thử thách từ phía xã hội lẫn gia đình, nhất là khi thế hệ trẻ dần rời xa cội rễ truyền thống.

Tạo hình nữ chính Trang của Nàng Mơ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Kịch bản không đi theo lối mòn bi lụy, mà khắc họa bức tranh chân thực, lắng đọng về đời sống đô thị Hà Nội hiện đại - nơi mỗi cá nhân cố gắng vươn lên nhưng vẫn không quên giá trị cũ.

Trong phim, NSND Thanh Hoa vào vai Nga Tứ, người bà dịu dàng, bao dung nhưng nguyên tắc, là điểm tựa tinh thần cho con cháu giữa nhịp sống hiện đại, gấp gáp. Nghệ sĩ cho nhận lời đóng Bà đừng buồn con vì tình yêu gia đình và khán giả.

"Ở tuổi 75, được hóa thân người bà tận tụy, tôi cảm giác bản thân như đang kể lại câu chuyện đời mình và của bao người bà, người mẹ Việt Nam", NSND Thanh Hoa nói.

Đạo diễn Hoàng Nam bàn một phân cảnh với NSND Thanh Hoa và Nàng Mơ (trái). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, quê Hà Nội. Bà bén duyên nghiệp hát từ 9 tuổi, từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông cũ. Sau tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), bà đầu quân cho Đài phát thanh Giải phóng.

Năm 1974, nghệ sĩ biểu diễn ở Trường Sơn, phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, bà về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam đến lúc nghỉ hưu vào năm 2006. Bà gây tiếng vang với chất giọng sáng vang, cao vút cùng các ca khúc bất hủ như Tình yêu của đất và nước, Con kênh ta đào, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ. Năm 2001, bà được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nàng Mơ có nhiều cảnh diễn nội tâm. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đại diện nhà sản xuất nhận định Nàng Mơ - thí sinh nổi bật tại Vietnam's Next Top Model 2025 - là điểm nhấn thú vị. Lần đầu chạm ngõ màn bạc, cô lột tả được tâm lý, biểu cảm của Trang - cháu gái thông minh nhưng bướng bỉnh của bà Nga Tứ, chứng kiến nhiều chuyển biến trong mối quan hệ gia đình.

"Tôi xúc động, hồi hộp khi được diễn chung với NSND Thanh Hoa. Vai đầu tiên trong sự nghiệp là món quà lớn, quý giá tôi", Nàng Mơ cho hay.

Nàng Mơ tên thật Lê Minh Trà My, 19 tuổi, quê gốc tại Hà Nội. Nhờ loạt video đậm chất thơ và tinh thần vintage, TikTok của cô có hơn 400.000 người theo dõi. Đạo diễn Hoàng Nam cho biết chọn người đẹp Gen Z vì gương mặt điện ảnh cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Bối cảnh phim phần lớn ở Hà Nội, từ khu phố cũ, sân tập thể đến các làng ngoại thành. "Êkíp kỳ vọng tác phẩm sẽ chạm tới trái tim người xem không bằng kỹ xảo hoành tráng, mà ở cảm xúc mộc mạc, sự lắng đọng của những câu thoại và hình ảnh đậm hồn cốt Việt", đạo diễn Hoàng Nam nói thêm.

Bà đừng buồn con dự kiến khởi chiếu các rạp trên toàn quốc từ ngày 12/12.

Đông Vệ