NS BlueScope Việt Nam giải bài toán xây dựng nhà xưởng với tấm sandwich panel

Dòng sản phẩm mới của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu khắt khe của 3 phân khúc nhà xưởng về độ bền, khả năng kháng khuẩn, tính thẩm mỹ, khả năng bám dính lớp cách nhiệt...

Vừa qua, NS BlueScope Việt Nam đã ra mắt dòng sản phẩm thép mạ màu sandwich panel dành riêng cho ứng dụng phòng lạnh, phòng sạch và vách kiến trúc. Ông Đặng Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc công ty chia sẻ về những cơ duyên giúp doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu thép đầu tiên mang đến cuộc cách mạng về công nghệ, dẫn dắt thị trường mới mẻ và tiềm năng này.

Ông Đặng Thanh Hùng - Phó tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam.

- Ông đánh giá thế nào về nhu cầu của thị trường đối với tấm sandwich panel?

- Việt Nam đang dần cán mốc 100 triệu dân số, chắc chắn con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Điều này có nghĩa nhu cầu về thực phẩm và các thiết bị thiết yếu khác sẽ ngày càng tăng. Như vậy, nhu cầu về phòng lạnh để trữ thực phẩm, phòng sạch để phục vụ công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm và vách kiến trúc thẩm mỹ cho công trình, nhà xưởng sẽ được mở rộng. Sandwich panel là vật liệu được lựa chọn để xây dựng các công trình này. Tại BlueScope, chúng tôi đánh giá thị trường này rất mới và nhiều tiềm năng.

Xu hướng phát triển của phân khúc này chắc chắn cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển chung của ngành xây dựng và kiến trúc thế giới. Đó là hướng đến áp dụng công nghệ đột phá, kỹ thuật hiện đại nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững.

- Trước thực trạng đó, NS BlueScope Việt Nam đã giải bài toán xây dựng nhà xưởng với ứng dụng sandwich panel như thế nào, thưa ông?

- Với hơn 130 năm kinh nghiệm từ Australia, BlueScope luôn duy trì lợi thế cạnh tranh với định vị là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các công nghệ đột phá cho thị trường tôn mạ, trong đó có phân khúc sandwich panel. Dựa trên sự nghiên cứu và thấu hiểu các vấn đề chủ đầu tư thường gặp phải khi xây dựng nhà xưởng, kết hợp cùng kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất tôn mạ, lần đầu tiên trên thị trường chúng tôi cho ra mắt dòng tôn mạ màu Colorbond for Panel dành riêng cho 3 ứng dụng: phòng sạch, phòng lạnh và mái vách kiến trúc.

Dòng tôn mạ màu Colorbond for Panel dành riêng cho ứng dụng Sandwich Panel chuyên biệt cho phòng lạnh, phòng sạch và vách kiến trúc

3 dòng sản phẩm này đáp ứng tối ưu các yêu cầu khắt khe về độ bền, khả năng kháng khuẩn, tính thẩm mỹ, khả năng bám dính lớp cách nhiệt cùng nhiều tiêu chuẩn khác.

Dòng Colorbond for Panel | Cool Room (phòng lạnh) được tích hợp công nghệ mạ Activate ma trận 4 lớp giúp khắc phục các vấn đề về rỉ sét thường gặp của phòng lạnh trong quá trình trữ thực phẩm và thủy hải sản. Dòng Colorbond for Panel | Clean Room (phòng sạch) được ứng dụng công nghệ S.T.A.R.Vi có khả năng kháng khuẩn bề mặt tôn đến 99,9% nhằm giảm ô nhiễm và bụi bẩn. Dòng Colorbond for Panel | Architectural Wall (vách kiến trúc) có hệ sơn thế hệ mới bền màu, có khả năng chống phai màu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình.

- Giải pháp mới này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của NS BlueScope tại Việt Nam cũng như với ngành tôn mạ?

- Trong hành trình phát triển, chúng tôi luôn định vị là doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu và phát triển các công nghệ đột phá cho ngành tôn mạ, trong đó có phân khúc sandwich panel. Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của vật liệu tôn mạ cho phân khúc này. Vì thế, chúng tôi xác định sẽ là thương hiệu thép đầu tiên mang đến cuộc cách mạng về công nghệ, dẫn dắt thị trường mới mẻ và tiềm năng này bằng cách cung cấp vật liệu thép mạ màu đặc thù, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng phân khúc phòng sạch, phòng lạnh và vách kiến trúc.

Chúng tôi tin rằng dòng sản phẩm mới này sẽ được thị trường đón nhận tích cực vì đây không phải là sản phẩm được ra đời từ ý nghĩ chủ quan của NS BlueScope Việt Nam, mà dựa trên sự nghiên cứu các vấn đề chủ đầu tư thường gặp phải.

- Dự định sắp tới của NS BlueScope Việt Nam là gì, thưa ông?

- Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu các xu hướng xây dựng mới cũng như các vấn đề chủ đầu tư thường gặp phải để cho ra đời những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ. Và như đã nói ở trên, đây cũng là định vị của NS BlueScope Việt Nam từ trước tới nay - tiên phong phát triển các công nghệ đột phá cho ngành tôn mạ.

Thế Đan (Ảnh: NS BlueScope Việt Nam)