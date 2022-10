NovaWorld Phan Thiet được định hướng thành trung tâm du lịch MICE khu vực

Kết nối thuận tiện, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống lưu trú và giải trí đa dạng là lợi thế để NovaWorld Phan Thiet đón sóng du lịch MICE trong thời gian tới.

Thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE đang trở thành xu hướng phổ biến tại nhiều thành phố lớn ở châu Á - Thái Bình Dương. Hình thức du lịch kết hợp với sự kiện, hội họp, triển lãm không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo nhiều việc làm, tăng cường kết nối các doanh nghiệp mà còn là dịp nâng cao danh tiếng của một điểm đến trên bản đồ thế giới.

Trung tâm du lịch MICE nổi bật ở khu vực

Singapore là một trong những thị trường du lịch MICE lớn tại châu Á đang ghi nhận tốc độ phục hồi tích cực. Thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) chỉ riêng ba tháng đầu năm nay, "quốc đảo sư tử" đã tổ chức hơn 150 sự kiện với hơn 37.000 khách mời tham dự. Sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi Covid, STB đang tung ra nhiều chương trình và chuỗi sự kiện thu hút nhóm du khách MICE quốc tế đến Singapore.

Nhà hát Esplanade tại Singapore. Ảnh: iStock

Tương tự, Bangkok (Thái Lan) cũng thúc đẩy thu hút làn sóng du lịch MICE bằng việc tích cực chuẩn bị cho các sự kiện lớn gồm Hội nghị cấp cao về Phụ nữ Toàn cầu 2022 hồi tháng 6 hay Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tháng 11 tới. Theo dữ liệu của Văn phòng hội nghị và triển lãm Thái Lan (TCEB), ngành du lịch MICE đem lại tổng doanh thu gần 900 triệu USD và tạo ra hơn 46.000 việc làm trong năm 2021.

Theo nhiều chuyên gia, du lịch MICE đang trở thành làn sóng trên toàn cầu, tập trung tại các thành phố lớn phát triển. Trong đó, một số tiêu chí quan trọng cần có để trở thành điểm đến của loại hình du lịch này là vẻ đẹp thiên nhiên, cơ sở hạ tầng hiện đại, kết nối thuận lợi, có chính sách và môi trường đầu tư tốt cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

"Tọa độ" du lịch MICE tại Việt Nam

Tại hội nghị Sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu chào mừng 100 năm Liên Hợp Quốc, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những lĩnh vực quan trọng trong định hướng phát triển đến năm 2030. Trong đó, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm du lịch MICE mới của khu vực.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định Bình Thuận có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên với bờ biển dài, nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử cùng văn hóa bản địa đặc sắc, đáp ứng nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng của khách du lịch MICE và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, khí hậu ôn hòa và ổn định đảm bảo để địa phương đón khách quanh năm. Trong đó TP Phan Thiết sở hữu vị trí kinh tế - xã hội thuận lợi, là cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, một đỉnh của tứ giác vàng du lịch TP HCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang.

Cụm sân golf PGA 36 hố độc quyền tại NovaWorld Phan Thiet là nơi tổ chức những giải đấu golf quy mô trong nước và quốc tế. Ảnh: Novaland

Kết nối của Bình Thuận trong khu vực và quốc tế sẽ được đẩy mạnh nhờ các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai như sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cùng các trục đường ven biển... Đặc biệt, làn sóng đầu tư tại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet đã thúc đẩy vị trí của Bình Thuận trên bản đồ các điểm đến du lịch MICE thế giới. Sở hữu hệ tiện ích all – in – one, nổi bật là các điểm lưu trú chuẩn quốc tế và trung tâm Arena trong nhà 10.000 chỗ ngồi, đảm bảo phục vụ các sự kiện quy mô quốc tế, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích giải trí đi kèm, đáp ứng nhu cầu cá nhân của nhóm khách du lịch MICE.

Lợi thế lớn bãi biển dài cùng chuỗi tiện ích all – in – one tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Cụ thể, đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet có quy mô 1.000 ha và hơn 200 dịch vụ tiện ích đời sống - vui chơi – giải trí – thể thao – chăm sóc sức khỏe. Cuối tháng 9 vừa qua, Nova Hospitality (một thành viên của Nova Service) đã bắt tay với nhiều tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn lớn trên thế giới, mục tiêu đưa các khách sạn, resort đạt chuẩn quốc tế về NovaWorld Phan Thiet, điển hình là sự hợp tác cùng tập đoàn Marriott với thương hiệu khách sạn FairField, tập đoàn Accor với các thương hiệu Movenpick, Novotel... Trong đó, Movenpick Resort Phan Thiết chuẩn 5 sao với 250 phòng đã được đưa vào vận hành đầu tháng 10 năm nay. Cùng với đó, khách sạn Novotel dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào quý II/2023, giúp tăng nguồn cung cơ sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế, thu hút và phục vụ khách du lịch, củng cố sức hút của NovaWorld Phan Thiet trên bản đồ du lịch MICE khu vực.

Một góc đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet, nơi tập trung các tiện ích đời sống – vui chơi – giải trí và lưu trú chuẩn quốc tế. Ảnh: Novaland

"NovaWorld Phan Thiet đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống tiện ích và đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đón làn sóng MICE quốc tế, hứa hẹn trở thành tâm điểm mới trên bản đồ du lịch MICE toàn cầu", đại diện Novaland khẳng định.

Diệp Anh