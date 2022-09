NovaWorld Ho Tram thu hút dàn sao Việt

Vì thích khoáng nóng và đề cao việc nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, gia đình Cẩm Vân - Khắc Triệu quyết định đầu tư một second home ở Binh Chau Onsen - phân kỳ thứ 5 của tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng. "Vợ chồng tôi mê mẩn khi biết nguồn khoáng nóng dẫn vào tận biệt thự của mình", nữ ca sĩ cho biết. Ngoài ra, họ còn đánh giá cao phong cách ẩm thực tươi ngon, chế biến cầu kỳ tại chuỗi nhà hàng The Shark, Mango Tree, Au Lac Do Brazil và Mây Vietnamese Cuisine...