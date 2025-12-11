Đơn vị phân phối bất động sản Novasky khai trương văn phòng bán hàng chi nhánh miền Nam tại VE-S03, Venice 2, New City, 17 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP HCM ngày 11/12.

Theo đại diện Novasky, chi nhánh mới được đầu tư bài bản cả về quy mô và hình ảnh, hướng đến việc xây dựng một không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ với hệ thống văn phòng tại miền Bắc. Không gian văn phòng được thiết kế mở, sang trọng, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng.

Lễ cắt băng khai trương văn phòng Novasky phía Nam. Ảnh: Novasky

Không chỉ là điểm giao dịch, văn phòng chi nhánh miền Nam còn được định hình như một "trung tâm trải nghiệm bất động sản", nơi khách hàng có thể trực tiếp tham quan khu vực trưng bày tranh dự án, giao lưu với đội ngũ chuyên viên tư vấn và cập nhật các xu hướng đầu tư.

Bước tiến chiến lược

Sự kiện khai trương chi nhánh miền Nam quy tụ các đối tác chiến lược cùng đội ngũ kinh doanh khu vực miền Nam. Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, phần quà và không gian âm nhạc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Việc lựa chọn TP HCM, trung tâm kinh tế năng động của cả nước làm điểm dừng chân đầu tiên cho chi nhánh miền Nam được xem là bước đi chiến lược của Novasky trong lộ trình phủ sóng toàn quốc. Theo đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn với các dự án trọng điểm khu vực phía Nam, đồng thời củng cố vị thế trong hệ thống phân phối bất động sản cao cấp trên toàn quốc.

Trước đó, đơn vị xác định mục tiêu chiến lược là mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạng lưới chi nhánh trên cả nước, song song với việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh. Chi nhánh mới cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng và chủ đầu tư tại các thị trường chiến lược.

Đội ngũ Novasky sẵn sàng chinh phục thị trường phía Nam. Ảnh: Novasky

Với văn phòng mới tại khu đô thị New City - trung tâm kết nối của khu Đông TP HCM, đơn vị không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn hướng đến việc chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Thương hiệu phân phối bất động sản hơn 10 năm

Hơn một thập kỷ hoạt động, Novasky trở thành đối tác phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư như Vinhomes, Masterise Homes, MIK Group... Bước đầu tại thị trường miền Nam, doanh nghiệp đang là đại lý chiến lược phân phối dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ; F1 phân phối các bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes.

Đại diện Novasky tại lễ trao chứng nhận đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Năm 2024, Novasky lọt top 4 đại lý có số bán tốt nhất dự án Vinhomes Global Gate và Top 4 đại lý có doanh số cao nhất của chủ đầu tư Vinhomes. Tại lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2024 khu vực miền Bắc của Masterise Homes, doanh nghiệp tiếp tục được xướng tên ở top 5 đại lý chiến lược tiêu biểu, đồng thời đạt danh hiệu top 1 đại lý sản phẩm ủy thác xuất sắc nhất của Masterise Homes.

Năm nay, tại Vinhomes Global Gate Awards, Novasky tiếp tục ghi dấu trong top 10 nhà phân phối vàng dẫn đầu, đồng thời là đại lý đồng hành cùng chiến dịch thấp tầng, qua đó nâng cao vị trí trong hệ thống phân phối bất động sản cao cấp.

Bà Vũ Thị Bích Liên, Tổng giám đốc Novasky nhận định, thị trường miền Nam là khu vực chiến lược trong định hướng mở rộng toàn quốc của thương hiệu. "Chúng tôi kỳ vọng chi nhánh miền Nam tại TP HCM sẽ là cầu nối quan trọng, mang các sản phẩm bất động sản cao cấp đến gần hơn với khách hàng và tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong hệ sinh thái phân phối chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam", bà Liên nói.

(Nguồn: Novasky)