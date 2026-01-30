Novaland trở lại mức lãi nghìn tỷ

Nhờ tiết giảm giá vốn, chi phí tài chính, được hoàn nhập tiền thuê và sử dụng đất, Novaland báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán của Tập đoàn Novaland (NVL) cho thấy lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 đạt gần 1.819 tỷ đồng. Mức này cải thiện lớn so với khoản lỗ kỷ lục 4.395 tỷ đồng của năm 2024. Doanh nghiệp đang có lãi cao nhất kể từ năm 2022.

Lợi nhuận cải thiện mạnh nhưng doanh thu lại đi lùi hơn 23%, ghi nhận quanh 6.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng chiếm 6.365 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Tuy nhiên, giá vốn kỳ này giảm tới hơn 72%. Nhờ đó, công ty có lợi nhuận gộp gần 4.488 tỷ đồng, gấp 53 lần so với năm trước đó. Biên lãi gộp được nâng lên mức hơn 64,4%. Cộng thêm doanh thu tài chính và trừ đi các chi phí thường xuyên, NVL có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 2.025 tỷ, trong khi cùng kỳ là âm hơn 676 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kỳ này ghi nhận khoản biến động lớn ở thu nhập khác khi mục này tăng hơn 5 lần lên khoảng 2.174 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng cao hơn cùng kỳ 2,7 lần lên mức 895 tỷ đồng. Ngoài ra, Novaland còn ghi nhận hơn 1.271 tỷ đồng hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế, trong khi năm 2024 không xuất hiện.

Công ty cho biết trong quý IV/2025 đã ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh lại khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê và sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City. Đây là một trong những dự án đầu tiên tại TP HCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024. Khoản tiền phạt trên từng là nguyên nhân chính khiến NVL lỗ kỷ lục ở năm trước. Tính đến cuối quý IV/2025, tổng nghĩa vụ trích lập là 1.014 tỷ đồng.

Song, công ty ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng chi phí khác. Phần lớn là tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng. NVL không thuyết minh cụ thể khoản trên là gì.

Một dự án nhà ở cao tầng của Novaland tại phường Cát Lái, TP HCM. Ảnh: NVL

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.392 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,2%. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Doanh nghiệp này có tổng dư nợ vay khoảng 67.191 tỷ đồng, trong đó, các khoản vay ngắn hạn chiếm 31.518 tỷ đồng, giảm nhẹ do Novaland đã bớt được một phần dư nợ trái phiếu. Trong khi đó, dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính để tăng tốc triển khai các dự án. Công ty cho biết đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền và nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Năm 2025, Novaland đã bàn giao 952 sản phẩm từ các dự án. Lũy kế đến cuối năm trước, NovaWorld Phan Thiet đã bàn giao gần 1.500 sản phẩm, trong đó, 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê. Aqua City đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, gần 2.400 bất động sản đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. NovaWorld Ho Tram đã bàn giao gần 600 sản phẩm.

Trong năm qua, hàng nghìn sản phẩm tại các dự án của Novaland đã được cấp giấy chứng nhận. Giai đoạn 2025-2026, công ty dự kiến có hơn 10.500 sổ hồng được cấp cho cư dân tại các dự án The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Orchard Garden, Golden Mansion, Lakeview City...

Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên hôm nay ở 13.000 đồng một đơn vị, tăng hết biên độ. Thị giá cải thiện so với các phiên sụt giảm trước đó nhưng nếu so với đầu năm, mã này đang đi ngang.

Tất Đạt