Novaland thoái toàn bộ vốn tại dự án The Sun Avenue

TP HCMNovaland vừa chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Tân Kim Yến, công ty mẹ của chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, đồng nghĩa không còn liên quan đến dự án này.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Kim Yến, với giá trị tương đương 204,8 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Novaland tại Tân Kim Yến và Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú giảm về 0%.

Tân Kim Yến là công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, chủ đầu tư dự án The Sun Avenue, tọa lạc trên trục đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP HCM. Việc thoái vốn tại Tân Kim Yến đồng nghĩa Novaland không còn mối liên hệ sở hữu với dự án này.

Dự án The Sun Avenue trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Novaland

Theo Novaland, động thái trên nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi và dự án có tiềm năng. Do pháp nhân chủ đầu tư The Sun Avenue không thay đổi, việc chuyển nhượng vốn không phát sinh thủ tục hay chi phí ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Phía Công ty Gia Phú khẳng định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho 2.894 căn hộ tại The Sun Avenue theo kế hoạch. Trước đó, một phần trong số căn hộ này đã được cấp và bàn giao cho cư dân.

The Sun Avenue có quy mô khoảng 46.700 m2, gồm 8 tòa tháp cao 28-33 tầng, cung cấp gần 2.900 sản phẩm gồm căn hộ, officetel và shophouse. Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú làm chủ đầu tư, được phát triển và bàn giao từ năm 2018.

Phương Uyên