Novaland tập trung triển khai và đảm bảo tiến độ bàn giao dự án

Novaland đang tập trung triển khai những dự án trung tâm TP HCM và các đô thị vệ tinh, đô thị kinh tế du lịch, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng.

Đại diện Tập đoàn Novaland nhấn mạnh, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị vệ tinh, đô thị kinh tế - du lịch của Novaland đã và đang được thị trường đón nhận, để lại dấu ấn cho nhà đầu tư, khách du lịch và người dân tại TP HCM cùng nhiều địa phương khác.

"Các sản phẩm này đều có tỷ lệ hấp thụ khá ấn tượng", đại diện Novaland cho biết.

Theo đó, phía tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các dự án Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và các dự án nhà ở trung tâm TP HCM để bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng". Theo thông tin cập nhật từ Novaland, NovaWorld Ho Tram - tổ hợp du lịch quy mô 1.000 ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã dần thành hình. Phân kỳ The Tropicana cũng được đưa vào vận hành giai đoạn 1, tạo nên màu sắc riêng biệt trong bức tranh phát triển chung của địa phương.

Phân kỳ The Tropicana tại NovaWorld Ho Tram đã được đưa vào vận hành giai đoạn một. Ảnh: Novaland

Tại Phan Thiết (Bình Thuận), Novaland phát triển "siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe" NovaWorld Phan Thiet có quy mô 1.000 ha, với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD. Tính đến thời điểm hiện tại, NovaWorld Phan Thiet ngày càng được bổ sung nhiều điểm nhấn mới, hứa hẹn mang đến một tổ hợp "all in one" (tất cả trong một) đẳng cấp. Phân khu Florida mang phong cách Mỹ nay đã hoàn thiện và bàn giao đến khách hàng.

Bên cạnh hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng, hạ tầng cũng là một trong những lợi thế của dự án khi cuối năm nay, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Phan Thiết, Bình Thuận chỉ còn khoảng 2,5h.

Chị Cao Thị Thiên Trang, nhà đầu tư đã nhận bàn giao biệt thự Florida và shophouse hướng biển đánh giá cao sự đa công năng của các sản phẩm tại NovaWorld Phan Thiet, kỳ vọng về mức lợi nhuận bền vững nhờ các yếu tố như vị trí tốt, tiến độ đảm bảo và nhiều yếu tố triển vọng khác. Chị Trang cũng đang háo hức đón chờ các tiện ích đẳng cấp đang dần đưa vào hoạt động.

Một góc NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Từ năm 2019, Novaland bắt đầu triển khai xây dựng đô thị sinh thái thông minh Aqua City với quy mô hơn 1.000 ha tại Đồng Nai. Đến nay, bên cạnh các công trình nhà ở bàn giao theo tiến độ cho khách hàng, Aqua City đã chuẩn bị sẵn sàng đón các cư dân đầu tiên vào cuối năm nay. Điển hình là các tiện ích của khu đô thị đã hoàn thiện, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn từ vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường Aqua City. Ảnh: Novaland

Bên cạnh các đô thị vệ tinh và các dự án đô thị kinh tế du lịch quy mô lớn tại các địa phương, các dự án nhà ở tại trung tâm TP HCM cũng đang được đơn vị này chú trọng triển khai. Khách hàng Trương Minh Thông (quận 4, TP HCM) đã đầu tư hai căn Sunrise Riverside ở phía Nam Sài Gòn chia sẻ, anh rất hào hứng khi nhìn thấy tiến độ dự án đang được thực hiện theo như cam kết.

"Tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch về việc nhận nhà, hoàn thiện và phương án cho thuê để có thu nhập thụ động. Tôi tin rằng nơi đây sẽ mang đến nhiều trải nghiệm sống thông minh mỗi ngày cùng những tiện ích đẳng cấp", anh Thông cho biết.

Dự án Sunrise Riverside đã cất nóc hai tòa tháp E2 và G6 vào ngày 25/10 vừa qua. Ảnh: Novaland

Theo đại diện Tập đoàn, cùng với các tổng công ty trong hệ sinh thái NovaGroup, Novaland mong muốn mang đến các đô thị sống hiện đại, cùng hệ thống tiện ích đa dạng đầy đủ, giúp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

"Với Novaland, những thành tựu từ các công trình ghi dấu ấn tiếp tục là động lực thúc đẩy đội ngũ có thêm nhiệt huyết để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội", đại diện đơn vị nói thêm.

Thu Hương