Novaland ra mắt thương hiệu Nova F&B

Mục tiêu của Nova F&B là phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club...; mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và đẳng cấp quốc tế cho du khách trong và ngoài nước; gia tăng giá trị kết nối và trải nghiệm của khách hàng trong hệ sinh thái NovaTourism. Ngoài những thương hiệu mà tập đoàn đang sở hữu, Nova F&B sẽ từng bước phát triển và nhượng quyền, hợp tác với nhiều thương hiệu khác để trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và ẩm thực hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Lễ công bố thương hiệu Nova F&B.

Danh mục các thương hiệu do Nova F&B sở hữu bao gồm nhiều mảng. Trong đó mảng nhà hàng có Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House, Hongkong Dimsum & Hotpot, Au Lac Do Brazil, Viet Kitchen; Marina Club, Embassy Lounge, Number 1 Beach Club, Food Train Restaurant, Grand Lounge. Trong khi đó ở mảng cà phê, đơn vị hiện quản lý Saigon Casa cafe, Gloria Jean’s Coffees, Mojo Coffee, Soho Café & Lounge, Cà phê Cô Ba...

Danh mục các thương hiệu Nova F&B đang trong tiến trình làm việc để hợp tác: Magal BBQ, Lotteria, Pizza Maru (Hàn Quốc), Mango Tree (Thailand), Yakiniku BBQ (Nhật Bản)...

Saigon Casa - thương hiệu cà phê thuộc sở hữu của Nova F&B

Từ năm 2019, Novaland bắt đầu triển khai mạnh mảng bất động sản nghỉ dưỡng với ba thương hiệu sản phẩm chính là NovaHills, NovaBeach, NovaWorld và phát triển mảng dịch vụ du lịch - NovaTourism nhằm hỗ trợ cho việc phát triển các dự án, tăng tính thanh khoản cho nhóm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng và sinh lợi lâu dài cho khách hàng. Đồng thời, hệ sinh thái NovaTourism còn được phát triển để phục vụ cho cộng đồng dân cư của Novaland cũng như góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, kiến tạo điểm đến cho các địa phương...

NovaTourism - hệ sinh thái dịch vụ du lịch của Novaland gồm bảy hạng mục chính. Theo đó hệ sinh thái này đảm nhận xây dựng các điểm đến lưu trú, tức đầu tư xây dựng các tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng được quản lý vận hành quản lý bởi những thương hiệu danh tiếng quốc tế và tạo ra các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đầu tư. Thứ hai, tự tổ chức hoặc hợp tác việc vận chuyển hành khách, tự tổ chức hoặc phối hợp các nhà cung cấp địa phương về dịch vụ hậu cần.

NovaTourism còn tự phát triển, nhượng quyền hoặc hợp tác phát triển đa dạng dịch vụ ẩm thực, vận hành các không gian mua sắm hiện đại và các mặt hàng truyền thống cho du khách, đầu tư và vận hành các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú như công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, vườn thú hoang dã, sân golf, trung tâm giải trí tổng hợp, các show trình diễn ấn tượng... để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách trong và ngoài nước. Cuối cùng là các dịch vụ lữ hành và xúc tiến du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch cho địa phương...

Để chuẩn bị cho việc vận hành giai đoạn một của nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng vào quý I/2021, bên cạnh Nova F&B, trong năm nay, Novaland sẽ liên tục ra mắt các thương hiệu về vận chuyển du lịch, quản lý và vận hành second home, quản lý và vận hành các trung tâm vui chơi, giải trí...

Cũng trong tháng 8, dãy nhà phố thương mại mặt tiền đường ven biển The Tropicana thuộc ổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram sẽ tiếp tục được giới thiệu ra thị trường. Đây cũng là chuỗi shophouse đầu tiên được Nova F&B cam kết thuê lại để vận hành với thu nhập tiền thuê từ 50-80 triệu hàng tháng cho chủ sở hữu shophouse trong suốt 5 năm. Sản phẩm dự kiến được bàn giao từ quý II/2021.

Shophouse phong cách phố Tây tại The Tropicana – NovaWorld Ho Tram được Nova F&B quản lý, vận hành.

Tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí NovaWorld Ho Tram với quy mô 1.000ha, chia làm hơn 10 phân kỳ bao gồm đa dạng các dòng sản phẩm second home: nhà phố, biệt thự (villa), nhà phố thương mại (shophouse)... NovaWorld Ho Tram kết nối với trung tâm TP HCM qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây chỉ 90 phút di chuyển và cách sân bay quốc tế Long Thành 60 phút. Ngoài ra, dự án nói riêng và Hồ Tràm nói chung còn đón nhận một lượng khách du lịch rất lớn khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối 13 tỉnh miền Tây đi vào hoạt động.

Năm 2019, NovaWorld Ho Tram gây ấn tượng mạnh với giới đầu tư khi ra mắt phân kỳ đầu tiên - The Tropicana - cùng loạt second home mang phong cách kiến trúc miền nhiệt đới. Tiếp nối thành công đó, tháng 6 vừa qua, NovaWorld Ho Tram tiếp tục ra mắt khu biệt thự ven biển đắt giá với số lượng giới hạn, nằm liền kề cụm khách sạn 5 sao Hotel Ho Tram MGallery.

Trải dài theo cung đường ven biển 30km từ Lộc An đến Bình Châu, NovaWorld Ho Tram khai thác thế mạnh của thiên nhiên Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa địa thế rừng và biển liền kề, tạo nên chuỗi tiện ích du lịch giải trí đa dạng và trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ, đẳng cấp.

Cùng với chuỗi shophouse sẽ được đưa vào vận hành ngay sau khi hoàn thiện thông qua Nova F&B từ năm 2021, NovaWorld Ho Tram sẽ trở thành trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực cao cấp của cả vùng du lịch Hồ Tràm; tạo nên quần thể tiện ích sầm uất cho phố biển cả ngày lẫn đêm.

Bảo An