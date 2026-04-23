Novaland muốn làm dự án 7.000 ha tại Lâm Đồng

Tập đoàn Novaland đề xuất nghiên cứu phát triển khu đô thị - du lịch quy mô từ 5.000-7.000 ha tại xã Nam Ban, tích hợp đô thị thông minh, nghỉ dưỡng và hạ tầng kết nối vùng.

Tại buổi làm việc với UBND xã Nam Ban cùng các sở, ngành liên quan, nhằm trao đổi về định hướng quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn, đại diện tập đoàn Novaland cho biết mong muốn phát triển mô hình đô thị phức hợp quy mô lớn, đồng thời tăng kết nối với tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn trên địa bàn hai xã Nam Ban và Hiệp Thành.

Cụ thể, khu vực nghiên cứu có quy mô dự kiến từ 5.000-7.000 ha, được định hình theo 3 trụ cột chính gồm đô thị, du lịch và dịch vụ. Trong đó, khu đô thị thông minh tại Nam Ban được định hướng đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, mở rộng liên kết vùng và ứng dụng mô hình quản lý hiện đại, nhằm giảm áp lực đô thị hóa cho trung tâm Đà Lạt.

Thông xe đèo Prenn cửa ngõ Đà Lạt, sáng 14/12. Ảnh; Đăng Khoa

Tại xã Hiệp Thạnh, doanh nghiệp đề xuất phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng với các hạng mục như sân golf, tổ hợp thể thao, phim trường giải trí, làng hưu trí và hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao. Dự án cũng tích hợp trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ du lịch cao cấp và tổ hợp thể thao, khu chăm sóc sức khỏe.

Về định hướng quy hoạch, Novaland kiến nghị hai xã Nam Ban và Hiệp Thạnh thống nhất chủ trương, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với địa phương để hoàn thiện đề xuất, báo cáo các sở ngành và UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào quy hoạch.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia quy hoạch, kiến trúc cùng đại diện sở, ngành đã góp ý về định hướng phát triển, nhấn mạnh các mô hình kinh tế xanh, du lịch thể thao - nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và yêu cầu hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng. Sau buổi làm việc, địa phương cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện quy hoạch, trình cấp thẩm quyền xem xét, làm cơ sở thu hút đầu tư.

Xã Nam Ban là đơn vị hành chính mới, được hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Nam Ban và các xã Đông Thanh, Mê Linh, Gia Lâm của tỉnh Lâm Đồng. Khu vực có diện tích hơn 117 km2, dân số trên 32.700 người, có lợi thế về quỹ đất và kết nối với Đà Lạt cũng như các trục giao thông chính. Với khí hậu cao nguyên ôn hòa, đất bazan màu mỡ cùng các điểm cảnh quan như Thác Voi, khu vực được kỳ vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Trước đó, tại Lâm Đồng, Novaland đã triển khai nhiều dự án du lịch. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết 13/15 dự án đang gặp vướng mắc, chủ yếu liên quan đến định giá đất và giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chức năng đang rà soát để tháo gỡ.

Phương Uyên