Novaland lỗ hơn nghìn tỷ đồng

Doanh thu tài chính giảm mạnh và lỗ chênh lệch tỷ giá khiến lợi nhuận Novaland trong quý III âm hơn 1.153 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Novaland (NVL) vừa công bố cho thấy doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi khoảng 2.950 tỷ đồng, tức lợi nhuận sụt khoảng 4.103 tỷ. Đây là khoản lỗ lớn thứ hai từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin năm 2016. Trước đó vào quý II/2024, lợi nhuận sau thuế của họ bị âm hơn 6.726 tỷ đồng chủ yếu do phải trích lập dự phòng liên quan dự án Lakeview City (TP HCM).

Kỳ này, ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân là doanh thu tài chính giảm mạnh và lỗ chênh lệch tỷ giá. Quý III, doanh thu tài chính của công ty ghi nhận gần 456 tỷ đồng, giảm hơn 8,5 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thiếu hụt lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi tiền cho vay. Bên cạnh đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 712 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Xét riêng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, Novaland vẫn có lãi gộp hơn 586 tỷ đồng, cải thiện 7,5%. Trong đó, doanh thu thuần ghi nhận hơn 1.683 tỷ đồng, giảm 16%. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn với tốc độ 25% về 1.097 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp kỳ này cải thiện lên 34,8%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản NVL đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm trên 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Khách hàng đang tham quan sa bàn một dự án tại Đồng Nai do Novaland đầu tư. Ảnh: NVL

Trong quý III, Novaland dồn nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án trọng điểm, sau khi cơ bản đã hoàn tất các bước pháp lý then chốt. Song song đó, công ty cũng bàn giao 720 sản phẩm trong 9 tháng đầu năm. Tính đến nay, hơn 1.500 sản phẩm tại NovaWorld Phan Thiet được bàn giao, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê. Tại Aqua City, hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao đến khách hàng.

Về hoạt động cấp giấy chứng nhận, tính đến cuối tháng 9, có 1.935 sổ hồng được cấp tại các dự án. Trong đó, nổi bật là The Sun Avenue với gần 550 sản phẩm đã hoàn tất thủ tục cấp sổ, Novaland đang phối hợp với cư dân bổ sung các thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Song song đó, tiến độ cấp sổ ở các dự án Lucky Palace (lô thương mại), Orchard Garden (Office-tel), Sunrise City North (Office-tel), GardenGate... cũng được đẩy nhanh.

Tất Đạt