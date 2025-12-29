Novaland lấn sân ngành thủy sản

Thông qua công ty con Địa ốc Ngân Hiệp, Novaland nắm hơn 24% vốn doanh nghiệp thủy sản Seaprodex, giúp đa dạng hệ sinh thái bên cạnh bất động sản.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chiều nay, Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp thông báo vừa mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) trong ngày 23/12. Giao dịch đã đưa doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỷ lệ sở hữu 24,03%.

Ngân Hiệp là công ty con của Tập đoàn Novaland (NVL) với tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ. Công ty này còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram - phân kỳ Wonderland và Habana Island. Đây là hai phân kỳ đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng.

Seaprodex là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Trong giai đoạn nền kinh tế còn bao cấp, Seaprodex giữ vai trò nòng cốt trong ngành thủy sản Việt Nam, là đầu mối tổ chức xuất khẩu thủy sản sang các thị trường lớn như Nhật Bản, châu Âu và Liên Xô (cũ).

Từ năm 2024 đến nay, cơ cấu cổ đông của Seaprodex có nhiều biến động khi các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Gelex (GEX) và Tập đoàn S.S.G lần lượt trở thành cổ đông lớn nhưng sau đó đều thoái vốn. Hiện tại, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm 63,38%.

Đây không phải là lần đầu Novaland tham gia vào Seaprodex. Trước đó vào tháng 12/2023, công ty con Nova Hospitality đã mua 18,64% vốn SEA. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tháng sau, Nova Hospitality đã đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu SEA, đồng thời thị trường ghi nhận lệnh mua tương ứng từ Công ty Quản lý quỹ HD (HD Capital).

Novaland cho biết giao dịch mua cổ phiếu gần đây của Công ty Ngân Hiệp là khoản đầu tư dài hạn, nhằm đa dạng hệ sinh thái bên cạnh ngành nghề cốt lõi bất động sản. "Tập đoàn đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc", đại diện NVL nói thêm.

Novaland cho biết đến nay cơ bản hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc, các dự án trọng điểm đều đã có bước tiến tích cực về pháp lý, được các ngân hàng trong nước tài trợ và cam kết đồng hành. Các dự án đang triển khai hầu hết đã phục hồi quá trình xây dựng, bàn giao được hơn 6.000 sản phẩm cũng như được cấp sổ cho hàng ngàn sản phẩm sau thời gian dài đình trệ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cho biết đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp thiết thực để xử lý cho từng nhóm trong cơ cấu nợ, nỗ lực đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Tất Đạt