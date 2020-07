Novaland lãi đậm nhờ chiến lược M&A

Novaland đạt doanh thu hợp nhất 4.361 tỷ đồng nửa đầu năm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 12% và 48% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 vừa được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) công bố ghi nhận biên lợi nhuận gộp tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/6, tổng tài sản của tập đoàn đạt 98.780 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2019. Novaland duy trì thanh khoản cao thể hiện qua tỷ suất thanh toán hiện thời đạt 3,52 lần, tương đương năm 2019 và cao hơn gần 1,8 lần so với giai đoạn 2016-2018. Tỷ suất thanh toán nhanh đạt 0,8 lần.

Quý II, công ty báo lãi sau thuế tăng gần 72% lên 874 tỷ đồng. Lãi sau thuế trong 6 tháng đầu năm tăng 48% lên 1.177 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Novaland thực hiện các hoạt động tái cơ cấu để tập trung vào các hoạt động thế mạnh. Cụ thể tập đoàn này mua thêm ba công ty con hơn 4.300 tỷ đồng. Song song với các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng quỹ đất có tiềm năng phát triển và tăng giá cao trong tương lai thì hoạt động thoái đầu tư được triển khai khi các dự án đạt được tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng. Các khoản đến từ việc chuyển nhượng dự án sẽ được tái đầu tư vào các dự án mới với tỷ suất sinh lợi cao hơn, thanh toán các khoản vay trước hạn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Theo đó, trong tháng 6/2020, Novaland đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần góp vốn tại một công ty cổ phần và ghi nhận lãi hơn 1.700 tỷ đồng, cùng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp tại một công ty bất động sản và thu lãi 795 tỷ đồng.

Dự án The Grand Manhattan của Novaland.

Từ quý II/2020, Novaland hợp tác hàng loạt đại lý phân phối đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, nhà đầu tư trên cả nước. Tập đoàn này đã tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu dự án Aqua City sau giai đoạn giãn cách xã hội, được đón nhận tích cực với tỷ lệ hấp thụ trung bình với nhà phố, shophouse và villa lên đến 95% cho mỗi kỳ giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Dự kiến trong tháng 8 sẽ cho ra mắt thêm phân khu mới của dự án Aqua City, với phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại hứa hẹn tạo sức hút lớn trên thị trường.

Ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, Novaland phát triển các tổ hợp như vào tháng 6 ra mắt phân kỳ Wonderland thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram gồm khu thương mại dịch vụ, tiện ích vui chơi giải trí biển, khu lưu trú với cụm khách sạn 4 sao và hơn 270 second home biển. Trước đó hơn 100 căn biệt thự cạnh biển thuộc phân kỳ The Tropicana cũng được tập đoàn cho ra mắt thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc là 8.359 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và tất toán trước hạn từ nguồn tài chính sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động chuyển nhượng dự án trong Quý. Hệ số đòn bẩy tài chính được giới đầu tư đánh giá ổn định, đáp ứng đầy đủ các cam kết với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Novaland đang sở hữu 75 công ty con và 6 công ty liên kết. Tính đến 30/6, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Tập đoàn ghi nhận 38.088 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2019. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 1,7%, ghi nhận 25.694 tỷ đồng - chủ yếu từ việc chuyển các khoản nợ dài hạn sang ngắn hạn, trả nợ trước hạn một số khoản vay. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 32.5% tổng dư nợ vay, tương đương 12.394 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho rằng, đây là một năm đầy thách thức nhưng chiến lược dài hạn sẽ không thay đổi. Về trung và ngắn hạn, công ty sẽ tập trung vào những dự án có nhu cầu thiết thực, phù hợp khả năng chi trả của khách hàng. Công ty dự kiến phát triển tiếp 22 dự án tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu và bàn giao 10 dự án.

Kỳ Duyên