Novaland hợp tác VinaLiving phát triển phân khu River Mansion tại Aqua City

Phân khu River Mansion thuộc Aqua City có quy mô 11ha, cung cấp hơn 200 sản phẩm biệt thự và nhà phố mang phong cách kiến trúc châu Âu.

Tập đoàn Novaland vừa tổ chức sự kiện công bố hợp tác VinaLiving phát triển phân khu River Mansion thuộc khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City vào sáng 18/12 tại Novaland Gallery (quận 1, TP HCM). Cũng trong chương trình, Tập đoàn Novaland và VinaLiving tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn khách sạn Fusion (Fusion Hotel Group) để quản lý và vận hành resort mang thương hiệu Aqua City Resort by fusion thuộc dự án.

Đại diện Novaland và VinaLiving ký kết hợp tác phát triển phân khu River Mansion thuộc dự án khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Ảnh: Minh Trí

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ven sông, thuộc khu vực trung tâm Aqua City nên phân khu River Mansion thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của khu đô thị. Trên diện tích 11ha, phân khu này quy tụ hơn 200 sản phẩm biệt thự và nhà phố cao cấp thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tinh tế.

Điểm nhấn của River Mansion là resort Aqua City Resort by fusion nằm trong lòng phân khu, tạo nên tiện ích nổi bật góp phần hoàn chỉnh chuỗi tiện ích nội khu cao cấp, mang đến trải nghiệm "sống như ở resort", từ đó gia tăng giá trị cho dự án Aqua City.

Aqua City Resort by fusion do Novaland hợp tác VinaLiving phát triển và Fusion Hotel Group đảm nhiệm quản lý vận hành. Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế nằm ngay bên sông Đồng Nai, thiết kế theo phong cách kiến trúc French Colonial, mang âm hưởng nhiệt đới, đơn giản nhưng sang trọng, tạo cảm giác gần gũi mang lại cho du khách sự an yên, thư giãn. Resort cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, spa, hội nghị phục vụ cộng đồng cư dân Aqua City và du khách thượng lưu trong khu vực.

Đại diện Novaland, VinaLiving ký kết hợp tác với Fusion Hotel Group quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng Aqua City Resort by fusion tại Aqua City. Ảnh: Minh Trí

Chia sẻ về sự kiện hợp tác, ông Bùi Xuân Huy - Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland đánh giá VinaLiving là thương hiệu hàng đầu về bất động sản, còn Fusion là tập đoàn khách sạn tiên phong trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Do đó việc hợp tác cùng những thương hiệu uy tín này sẽ mang đến nhiều giá trị cho các khách hàng đầu tư vào Aqua City.

"Tôi tin tưởng với uy tín, tiềm lực và sự chuyên nghiệp trong phát triển dự án của thương hiệu Novaland, VinaLiving và Fusion Hotel Group, phân khu River Mansion nói riêng và Aqua City nói chung sẽ mang đến những giá trị sống và đầu tư đáp ứng mong đợi của khách hàng", ông Bùi Xuân Huy nhấn mạnh.

Ông Đỗ Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT VinaLiving nhìn nhận dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City có nhiều tiềm năng nhờ sở hữu vị trí đắc địa cùng quy hoạch hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích khép kín. Do đó việc hợp tác phát triển River Mansion cùng Tập đoàn Novaland và Fusion Hotel Group có thể mở ra nhiều cơ hội đầu tư vượt trội, đồng thời mang đến những trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân và du khách đến với Aqua City.

Còn ông Kevin J Beauvais - Giám đốc điều hành Fusion Hotel Group kỳ vọng Aqua City Resort sẽ tạo nên điểm nhấn tại Aqua City dưới sự vận hành chuyên nghiệp của Fusion.

"Aqua City Resort sẽ lan tỏa những giá trị độc đáo trong hành trình trải nghiệm du lịch, văn hóa nghệ thuật, dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đến với cư dân và du khách", ông Kevin J Beauvais nhấn mạnh.

Trao tặng thẻ hội viên với những ưu đãi đặc quyền khi sử dụng dịch vụ tại Aqua City Resort by fusion cho những cư dân đầu tiên của phân khu River Mansion & Sun Harbor 1 thuộc dự án Aqua City. Ảnh: Minh Trí

Cũng trong sự kiện, đại diện Tập đoàn Novaland, VinaLiving và Fusion Hotel Group đã trao tặng thẻ hội viên với nhiều ưu đãi độc quyền dành riêng cho những cư dân đầu tiên của phân khu River Mansion & Sun Harbor 1 thuộc dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Cụ thể cư dân khi sử dụng dịch vụ tại Aqua City Resort by fusion sẽ được giảm đến 40% giá phòng, ưu đãi đến 30% khi sử dụng đồ ăn và thức uống, dịch vụ văn phòng và giặt là, dịch vụ trị liệu spa, được nhận phòng sớm và trả phòng trễ cùng nhiều ưu đãi khác.

Aqua City là dự án bất động sản đô thị vệ tinh do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển phía Đông TP HCM. Thừa hưởng lợi thế thiên nhiên trù phú và sông nước bao bọc, trên quy mô 1.000ha, dự án quy hoạch theo hướng đô thị sinh thái thông minh, trong đó 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ y tế, giáo dục, vui chơi đến giải trí, mua sắm. Aqua City được kỳ vọng kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng, điểm đến hàng đầu khu vực cho cư dân và du khách với những trải nghiệm sống độc đáo khi đi vào vận hành vào năm 2023.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City quy mô 1.000 ha. Ảnh phối cảnh: Novaland

Trước đó, tập đoàn Novaland cũng đã hợp tác cùng nhiều đối tác tiềm lực như Tập đoàn khách sạn Accor để tư vấn phát triển và quản lý vận hành khách sạn Novotel tiêu chuẩn 4 sao tại Aqua City, phối hợp Tập đoàn Viettel triển khai các giải pháp đô thị thông minh. Theo đó các giải pháp như trung tâm điều hành tập trung (IOC), hệ thống giám sát mức độ ô nhiễm môi trường, thanh toán trực tuyến, giám sát an ninh và cảnh báo, đỗ xe thông minh, quản lý vận hành đô thị thông minh... sẽ được tiên phong ứng dụng vào khu đô thị này.

