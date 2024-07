Novaland đẩy mạnh triển khai loạt dự án

Novaland tiến hành cấp sổ hồng cư dân tại các dự án căn hộ ở TP HCM, triển khai thi công dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và bàn giao nhiều sản phẩm.

Theo đại diện Novaland, các chính sách liên quan về pháp lý, lãi suất, chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tăng tính thanh khoản và tiến độ triển khai các dự án. Thích nghi với bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, nhiều doanh nghiệp địa ốc nỗ lực tái cơ cấu nợ, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo tình hình thị trường, tập trung hoàn thiện tiện ích và tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo cam kết với khách hàng và đón cơ hội mới.

Sau hơn một năm tập trung tái cấu trúc và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai, loạt dự án trọng điểm mang quy mô lớn của Novaland hiện đã có nhiều tiến triển tích cực. Cụ thể doanh nghiệp này đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp sổ hồng cho hơn 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án tại TP HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue...

"Bàn giao sổ hồng cho cư dân là nỗ lực của chúng thôi thực hiện cam kết với khách hàng, gia tăng giá trị căn hộ, mang đến niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững", đại diện Novaland chia sẻ.

Novaland trao sổ hồng cho cư dân tại Victoria Village, ngày 24/6. Ảnh: Novaland

Nhiều dự án khác của doanh nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận thi công xây dựng trở lại, đầu tư hạ tầng, tiện ích, đóng góp an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế du lịch.

Tại dự án Aqua City, UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho phép chủ đầu tư được song song nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với việc thực hiện phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu C4. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh giá dự án Aqua City được Novaland đầu tư khoảng 5 tỷ USD, hoàn toàn hợp pháp, đất không có tranh chấp, đóng thuế hàng nghìn tỷ đồng. Vì vậy nếu không tập trung tháo gỡ sẽ gây lãng phí.

Công nhân thi công tại Aqua City hồi tháng 6. Ảnh: Novaland

Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Aqua City liên tục bàn giao hàng trăm sản phẩm. Từ tháng 7, dự án sẽ được tiếp tục xây dựng hoàn thiện và bàn giao khoảng 1.000 sản phẩm tại nhiều phân khu. Dự kiến trong quý IV/2024, Khu Đô thị Dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng sẽ tái khởi động san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi các bước quy hoạch hoàn chỉnh.

"Aqua City giữ nhịp thi công, chuẩn bị nguồn lực để triển khai thi công thêm các phân khu và nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực sẽ được đưa vào vận hành để phục vụ nhu cầu cư dân", đại diện Novaland nói.

Đối với NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang tiếp tục bàn giao nhà tại phân khu Florida 1, hàng trăm tiện ích cùng hệ sinh thái dịch vụ - lưu trú - giải trí - ẩm thực đang dần hoàn thiện. Hiện tại, có hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao đang thi công hoàn thiện nội thất. Sắp tới, dự án tiếp tục quá trình hoàn thiện hạ tầng, các công trình xây dựng triển khai tại các phân khu Florida 1, Golf Villa..., dự kiến sẽ bàn giao gần 1.000 sản phẩm cho khách hàng.

Công nhân thi công tại NovaWorld Phan Thiet vào tháng 6. Ảnh: Novaland

Tỉnh Bình Thuận đánh giá dự án NovaWorld Phan Thiet đầy đủ tiện ích, được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách và đang góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương, tạo cơ hội việc làm, nâng cao đời sống an sinh xã hội. Với sự thuận lợi của hạ tầng giao thông, cao tốc Hàm Kiệm - Tiến Thành thông xe đi thẳng vào dự án, nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện nổi bật, NovaWorld Phan Thiet kỳ vọng đón 5 triệu lượt khách trong năm 2024, đóng góp đáng kể vào mục tiêu 9,5 triệu lượt khách du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Còn tại NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng trăm sản phẩm tại phân kỳ The Tropicana, Wonderland đã được bàn giao cho khách hàng, đưa vào khai thác cho thuê. Đối với các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thiện pháp lý trong năm 2024. Từ đây đến cuối năm 2024, các dự án đã được cấp phép sẽ tiến hành xây dựng đồng loạt và tiếp tục bàn bàn giao sản phẩm như Habana Island, The Tropicana, Wonderland... Loạt tiện ích vui chơi giải trí như Wonder Museum, công viên Cướp biển, Vampire Ship, Beach Club, Wonder Park, Ocean Park... sẽ được đưa vào vận hành nhằm gia tăng trải nghiệm giải trí cho du khách, góp phần thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế địa phương.

"Chúng tôi đẩy mạnh huy động nhiều nguồn vốn để tiếp tục thi công các dự án, phối hợp đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cùng các thủ tục liên quan, tái tục triển khai dự án và sớm hoàn thành đưa vào hoạt động", đại diện Novaland nhấn mạnh.

Linh Lam