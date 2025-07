Novaland chưa thoát lỗ

Dù doanh thu quý II tăng nhờ bán hàng phục hồi, Novaland vẫn lỗ gần 190 tỷ đồng do nhóm chi phí thường xuyên tiếp tục là gánh nặng lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) mới công bố cho thấy, doanh thu công ty tăng 22% lên hơn 1.936 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, công ty lãi hộp hơn 691 tỷ đồng, cải thiện hẳn so với mức âm 2.593 tỷ đồng của cùng kỳ.

Ngoài ra, NVL có thêm gần 512 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 13%, chủ yếu do giảm lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư. Lợi nhuận khác trong kỳ ghi nhận gần 262 tỷ đồng chủ yếu do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, tăng mạnh so với mức âm 1.638 tỷ đồng hồi quý II/2024.

Trong khi đó, các khoản chi phí thường xuyên vẫn còn giữ mức cao. Chi phí bán hàng tăng 76% lên gần 155 tỷ đồng khi công ty đẩy mạnh lại hoạt động buôn bán. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% về hơn 314 tỷ đồng.

Chi phí tài chính dù được cắt bớt hơn một nửa, NVL vẫn tốn hơn 1.135 tỷ đồng. Trong đó, khoản chiếm nhiều nhất là chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, còn chi phí lãi vay chỉ ghi nhận hơn 33 tỷ đồng.

Tổng lại, Novaland lỗ sau thuế gần 190 tỷ đồng trong quý II. Đây là quý thứ hai liên tiếp, doanh nghiệp giảm lợi nhuận nhưng con số này đã giảm 35 lần so với mức lỗ kỷ lục ở cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NVL ghi nhận gần 3.715 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 63%. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Lỗ sau thuế cải thiện từ trên 7.327 tỷ đồng lên mức khoảng 666 tỷ đồng. Theo kế hoạch cả năm, công ty dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ, cao nhất 688 tỷ đồng, tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của NVL đạt hơn 238.619 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 150.533 tỷ đồng với giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tổng dư nợ vay của Novaland hơn 61.800 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới khoảng 32.300 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2025 còn lỗ hàng trăm tỷ đồng, họ vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ tồn đọng từ năm 2022 đến nay. Tập đoàn đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này để có hướng xử lý từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Sắp tới, Novaland sẽ tổ chức phiên họp bất thường nhằm trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Novaland (NVL) đang ở vùng giá 17.300 đồng, tăng gần 70% so với đầu năm. Nếu so sánh với vùng đáy thiết lập vào tháng 4 năm nay, cổ phiếu này đã tăng gấp đôi.

Tại phiên họp thường niên cuối tháng 4, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT bày tỏ mong muốn cổ đông đặt niềm tin vào cổ phiếu Novaland, xem đây là khoản đầu tư dài hạn hiệu quả. Ông cho biết công ty đã vượt qua giai đoạn cam go nhất và năm nay sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại.

Tất Đạt - Phương Đông