Novaland cất nóc tòa tháp cuối tại The Grand Manhattan

The Grand Manhattan tại trung tâm TP HCM hoàn tất cất nóc tháp A1 sáng 23/1, bước vào giai đoạn hoàn thiện, hướng tới bàn giao nhà từ quý III/2026.

A1 là tháp cuối cùng trong tổ hợp ba tòa của dự án The Grand Manhattan. Dự án tọa lạc trên hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, khu vực phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), TP HCM.

Lễ cất nóc sáng 23/1. Ảnh: Novaland

Theo chủ đầu tư, sự kiện cất nóc đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu chính của toàn bộ dự án, tạo tiền đề chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị cũng cho rằng cột mốc khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết với khách hàng, hướng đến kiến tạo không gian sống chất lượng, xây dựng cộng đồng văn minh

"Bước tiến của dự án là kết quả của sự tin tưởng, đồng hành từ các đối tác, nhà đầu tư. Hơn hết là sự hỗ trợ tháo gỡ các nút thắt pháp lý của chính quyền địa phương, giúp dự án tiếp tục tăng tốc thi công hoàn thiện", đại diện đơn vị nói.

Hiện cả ba tháp A1, A2 và A3 đang được triển khai đồng loạt các hạng mục hoàn thiện như hệ thống cơ điện, sàn, trần, tường, lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện nội, ngoại thất căn hộ. Novaland cho biết đang phối hợp với Ricons, tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích, sẵn sàng bàn giao nhà cho cư dân từ quý III/2026.

3 tháp tại The Grand Manhattan đang thi công hoàn thiện. Ảnh: Novaland

Novaland cho biết The Grand Manhattan được đầu tư bài bản hướng đến chuẩn sống quốc tế và sẽ là một trong những công trình nổi bật tại khu vực lõi trung tâm.

Tổ hợp được phát triển trên khu đất khoảng 14.000 m2, gồm ba tòa tháp cao 38 tầng và bốn tầng hầm, lấy cảm hứng từ tên gọi Manhattan tại New York. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ, kết hợp chức năng thương mại dịch vụ, bổ sung nguồn cung nhà ở và căn hộ dịch vụ cao cấp tại khu vực trung tâm thành phố.

The Grand Manhattan tọa lạc tại vị trí hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc ngay lõi trung tâm TP HCM. Ảnh: Novaland

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích nội khu như bãi đỗ xe định danh, khu thương mại - dịch vụ tại khối đế, hồ bơi, phòng tập thể thao và hệ thống an ninh nhiều lớp. Diện tích cây xanh và cảnh quan nội khu khoảng 4.200 m2, được xem là yếu tố hiếm tại khu vực lõi trung tâm, nơi quỹ đất hạn chế.

Giá trị The Grand Manhattan còn được cộng hưởng nhờ tầm nhìn hướng về loạt công trình biểu tượng của TP HCM như chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9. Dự án kết nối nhanh đến các hệ thống khách sạn 5 sao, tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính của thành phố.

Sảnh tầng trệt tại các tháp của dự án. Ảnh: Novaland

Sau ba năm tái cấu trúc, Novaland cho biết từng bước vượt qua giai đoạn thử thách và bước vào chu kỳ phát triển bền vững. Bên cạnh The Grand Manhattan, loạt dự án trọng điểm của đơn vị như The Park Avenue, Victoria Village cũng đang được đẩy mạnh thi công hoàn thiện. Hàng nghìn sản phẩm tại Sunrise Riverside, Kingston Residence, Sunrise City North, Garden Gate, The Sun Avenue... đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ năm 2026.

Đặc biệt, ba đại đô thị quy mô gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng, tăng tốc thi công và đẩy mạnh bàn giao nhà cho khách hàng.

Hoài Phương