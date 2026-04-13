NovaGroup tổ chức sự kiện tuyển dụng nhân sự

TP HCMNovaGroup dự kiến tổ chức "Hội thảo Nhân tài NovaGroup" ngày 18/4, nhằm mở rộng đội ngũ nhân sự và hướng tới mục tiêu đạt quy mô 40.000 nhân viên vào năm 2030.

Sự kiện diễn ra tại Galleria Center (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai) với chủ đề là "Đất dụng võ cho Nhân tài", tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Các vị trí mở tuyển trải rộng từ chuyên viên, chuyên gia đến cấp quản lý, tập trung vào các mảng vận hành dự án, kinh doanh, dịch vụ và khối hỗ trợ.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình "phỏng vấn trực tiếp - phản hồi nhanh", cho phép ứng viên gặp gỡ lãnh đạo và quản lý chuyên môn, tham gia phỏng vấn tại chỗ và rút ngắn quy trình tuyển dụng. Theo đại diện doanh nghiệp, cách tiếp cận này giúp ứng viên chủ động nắm bắt cơ hội ngay tại sự kiện, thay vì trải qua quy trình kéo dài như thông thường.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sự kiện còn có các phiên tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo và những nhân sự đã đồng hành cùng doanh nghiệp qua giai đoạn nhiều biến động. Qua đó, ứng viên có thêm góc nhìn thực tế về môi trường làm việc, yêu cầu năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Việc tổ chức hội thảo diễn ra trong bối cảnh NovaGroup ghi nhận những tín hiệu phục hồi sau giai đoạn tái cấu trúc. Ở lĩnh vực bất động sản, Novaland đang đẩy nhanh tiến độ tại các dự án như The Grand Manhattan, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Ở mảng dịch vụ và tiêu dùng, các đơn vị thành viên tiếp tục mở rộng hoạt động, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng tốc.

Chương trình "Hội thảo Nhân tài" hút nhiều ứng viên tham gia. Ảnh: Nova Group

Ở mảng dịch vụ, Nova Service Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái du lịch - giải trí với 15 đơn vị thành viên, phục vụ hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày. Trong khi đó, Nova Consumer Group từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp - tiêu dùng khép kín. Những chuyển biến này mở ra nhu cầu nhân sự cho giai đoạn tăng tốc mới.

Theo đại diện doanh nghiệp, môi trường làm việc tại NovaGroup hướng đến tính "thực chiến", khi nhân sự được tham gia trực tiếp vào các dự án quy mô lớn với tốc độ triển khai cao.

Song song, tập đoàn triển khai gần 300 lớp đào tạo với hơn 35.000 giờ mỗi năm và lộ trình phát triển như "Cán bộ Nguồn", "Siêu Cán bộ Nguồn", giúp rút ngắn thời gian thăng tiến đối với nhân sự có năng lực vượt trội. Chính sách phúc lợi được xây dựng theo hướng cạnh tranh, cùng các ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với định hướng "AI-First", hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm làm việc cho nhân sự.

"Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 1 - 2026" được kỳ vọng là cơ hội để ứng viên tìm hiểu môi trường làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Thái Anh