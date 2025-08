'Nothing Beats A Jet2 Holiday' gây sốt giới du lịch toàn cầu

Quảng cáo du lịch của một hãng hàng không giá rẻ tại Anh trở thành hiện tượng hè 2025, khi hàng triệu người dùng mạng xã hội sử dụng đoạn âm thanh "Nothing beats a Jet2 holiday" để lồng vào video của mình.

Hàng triệu người dùng TikTok trong 1-2 tháng qua liên tục bắt gặp đoạn âm thanh quen thuộc với giọng nữ Anh: "Nothing beats a Jet2 holiday" (Không gì sánh bằng kỳ nghỉ Jet2). Đoạn âm thanh này do diễn viên Zoe Lister lồng tiếng cho video quảng cáo hãng hàng không giá rẻ Jet2 của Anh phát hành năm 2024, giới thiệu các gói nghỉ tiết kiệm của Jet2holidays - công ty con chuyên cung cấp tour trọn gói của hãng.

Phía sau đoạn âm thanh 'Nothing Beats A Jet2 Holiday' sốt toàn cầu Đoạn quảng cáo gốc dùng âm thanh "Nothing beats a Jet2 holiday". Video: Jet2.com

Đoạn âm thanh mở đầu bằng ca khúc "Hold My Hand" của ca sĩ Jess Glynne phát hành 10 năm trước, theo sau là câu "Nothing beats a Jet2 holiday", thành hiện tượng mạng khi người dùng lồng làm nhạc nền cho các video trên mạng xã hội.

Trên TikTok, đoạn âm thanh "Nothing beats a Jet2 holiday" đã xuất hiện trong khoảng 1,4 triệu video, nhiều video thu hút hàng chục triệu lượt thích. Âm thanh bắt đầu thu hút sự chú ý trên TikTok vào tháng 4, khi hãng hàng không Jet2 đăng một cuộc thi cho người hâm mộ hát nhép bản âm thanh và có cơ hội giành được voucher mua vé máy bay.

Theo dữ liệu của Google Trends tháng 7, từ khóa "Nothing beats a Jet2 holiday" đã đạt mức độ quan tâm cao nhất mọi thời đại, trở thành từ tìm kiếm đột phá hàng đầu trong danh mục phong cách sống.

Dù âm thanh mang không khí vui tươi, nhiều video dùng âm thanh này lại mô tả những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi đi du lịch như bị nước trượt ống đập vào người, suýt trúng rìu bật lại khi chơi ném rìu, bị voi dùng vòi chạm vào mặt khi đang du lịch ở Thái Lan. Video thu hút nhiều lượt thích nhất (35 triệu lượt) ghi lại khoảnh khắc một du khách kéo tấm rèm lớn trong phòng khách sạn, kỳ vọng phía sau là khung cửa sổ rộng mở nhìn ra cảnh đẹp, nhưng thực tế chỉ là một ô cửa nhỏ sát tường.

Phía sau đoạn âm thanh quảng cáo hãng bay giá rẻ gây sốt toàn cầu Gặp gỡ diễn viên lồng tiếng cho đoạn âm thanh quảng cáo đang gây sốt. Video: CNN

Trào lưu này đã giúp Jet2, giọng đọc Zoe Lister và cả ca sĩ Jess Glynne thu hút sự chú ý từ công chúng. Jet2 nhanh chóng bắt trend khi đăng tải video sử dụng âm thanh đang gây sốt và quảng bá chương trình giảm giá trên website với mã khuyến mãi lấy cảm hứng từ chính đoạn quảng cáo.

Diễn viên lồng tiếng Lister được mời tham gia nhiều chương trình truyền thông để đọc lại đoạn đọc gây sốt. Tháng 7, cô đã lần đầu gặp gỡ ca sĩ Jess Glynne tại chương trình phát thanh Capital FM và cùng biểu diễn đoạn âm thanh này.

Ca sĩ Jess Glynne cũng không bỏ lỡ cơ hội khi tận dụng trào lưu để quảng bá cho ca khúc mới "Back To Me", kèm theo dòng mô tả: "Giảm ngay 200 euro cho cả gia đình 4 người nếu bạn đi nghe 'Back To Me'". Cô cũng nhắc đến trào lưu trong lúc biểu diễn trên sân khấu, khi người hâm mộ đồng thanh hét lên lời của Lister trong lúc cô đang hát "Hold My Hand". Đoạn âm thanh cũng xuất hiện tại nhiều hộp đêm, nơi DJ phát trọn cả phần quảng cáo trong các set nhạc.

Máy bay của hãng hàng không Jet2. Ảnh: aerofly

Video quảng cáo Jet2 phát hành từ năm 2024 nhưng sau hơn một năm mới "bùng nổ" trên mạng xã hội. Video hiện có hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Chiến dịch dùng bài hát "Hold My Hand" đã được Jet2 triển khai từ năm 2022. Trong thông cáo cuối năm 2022, hãng cho biết sẽ tiếp tục loạt quảng cáo dùng ca khúc này để quảng bá các tour tiết kiệm, như chương trình giảm 50 euro mỗi người (68 USD), 200 euro (khoảng 270 USD) cho cả gia đình 4 người.

Hãng hàng không Jet2 đã gắn bó với ca khúc "Hold My Hand" từ lâu và điều này từng khiến hành khách "phát mệt". Năm 2018, tạp chí âm nhạc NME đưa tin nhiều hành khách phàn nàn vì bài hát này bị phát quá nhiều trên chuyến bay. Khi đó, Jess Glynne thừa nhận trong một chương trình radio rằng cô không biết Jet2 sẽ dùng bài hát với tần suất dày đặc như vậy và gửi lời xin lỗi đến những ai thấy phiền.

Đại diện Jet2 khi đó phản hồi: "'Hold My Hand' rất được yêu thích, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng về quảng cáo lẫn bài hát".

Tháng 3 năm nay, Glynne kỷ niệm 10 năm phát hành "Hold My Hand" trên Instagram. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Thêm 10 năm nữa và thêm nhiều lần Jet2 phát bài này trong tai mọi người nhé!". Ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh, lọt vào Billboard Hot 100 ở Mỹ với vị trí 86 và được chứng nhận đĩa bạch kim vào năm 2018.

Mai Phương (Theo Forbes, ABC News)