Nốt hồng ban bị bỏ sót suýt giết chết bé gái nửa tuổi

TP HCMTừ một nốt hồng ban ở ngón chân, bé gái 6 tháng tuổi bị tổn thương tim do biến chứng tay chân miệng nặng nề.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 13/4 cho biết khi tiếp nhận bệnh nhi từ Đồng Tháp chuyển đến, bé đã trở nặng, mạch nhanh dồn dập trên 200 lần mỗi phút (bình thường 120-140 nhịp mỗi phút), bứt rứt lơ mơ. Trước đó, bé sốt cao kèm nôn ói liên tục bốn ngày, khám nhiều nơi không ra bệnh.

Khám lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phát hiện có một nốt hồng ban nhỏ trên ngón chân bé. Người mẹ cũng nhớ lại bé có biểu hiện giật mình khi ngủ và yếu hai chân. Các bác sĩ nghi ngờ trẻ mắc bệnh tay chân miệng, độ nặng nhất, có suy hô hấp, nhanh chóng cho thở máy. Bệnh nhi có dấu hiệu trào bọt hồng, huyết áp cao và phù phổi.

Vết hồng ban trên chân bé gái, dấu hiệu dễ nhận thấy của tay chân miệng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Xét nghiệm tìm thấy virus EV71, một chủng dễ chuyển nặng và gây viêm não của bệnh tay chân miệng trong cơ thể bệnh nhi. Các bác sĩ đã truyền huyết thanh, lọc máu giải độc... để giảm gánh nặng cho trái tim bé đang bị tổn thương vì làm việc quá sức. May mắn, bé gái đáp ứng điều trị tốt. Sau hai ngày, mạch giảm còn 140 lần mỗi phút, men tim hồi phục. Bé tỉnh táo dần và tiếp tục được theo dõi sát tiến trình hồi phục.

Bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng lên từng ngày. Riêng hôm nay, khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có 40 trẻ tay chân miệng nhiều cấp độ. Trong đó, nhiều bé bị biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch...

Tuần trước, Bộ Y tế cảnh báo, ba tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 17.451 ca tay chân miệng, có 4 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số bệnh nhân tăng 4 lần, chủ yếu khu vực miền Nam, đặc biệt là TP HCM, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang. Riêng TP HCM, tay chân miệng bùng phát ở mức báo động, với 2.500 ca, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hóa. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ bệnh. Bệnh thường gặp nhất ở trẻ tuổi mẫu giáo vì trẻ có thói quen cho tay vào miệng.

Biểu hiện đặc trưng của bệnh là trẻ sốt nhẹ hoặc sốt cao, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, nôn ói, tiêu chảy vài lần trong ngày. Các bé có thể bị loét miệng với các vết loét đỏ hay phỏng nước, đường kính hai đến ba mm ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. Ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông trẻ sẽ xuất hiện các phát ban dạng phỏng nước. Chúng tồn tại trong thời gian ngắn, dưới 7 ngày, sau đó có thể để lại vết thâm, rất hiếm khi loét hay bội nhiễm.

Bé gái qua cơn nguy hiểm, đang được theo dõi sát biến chứng, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Tiến, trẻ mắc tay chân miệng nhẹ có thể chăm sóc tại nhà, khi trẻ có dấu hiệu trở nặng thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Thông thường, bệnh sẽ lui và trẻ hồi phục hoàn toàn sau 8-10 ngày. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến nặng, dẫn đến biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn... Thậm chí trẻ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Hiện, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, phụ huynh cần chủ động cách ly trẻ bệnh tại nhà, ít nhất trong 10-14 ngày đầu của bệnh. Thời gian này, khi chăm sóc bé, phụ huynh nên mang khẩu trang, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà bông, đặc biệt sau khi thay quần áo, tã, tiếp xúc phân, nước bọt khăn trải giường của trẻ. Các đồ chơi, vật dụng, tay nắm cửa, sàn nhà... cần được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn.

Thư Anh