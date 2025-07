Norris về nhất chặng đua nhiều biến cố ở Silverstone

AnhChiều mưa trên Silverstone chứng kiến hàng loạt thay đổi khi Lando Norris lần đầu về nhất chặng đua sân nhà Grand Prix Anh, còn lão tướng Nico Hulkenberg lên podium sau 239 chặng đợi chờ.

Norris ăn mừng sau khi thắng chặng đua Silverstone, miền trung nước Anh, vào ngày 6/7/2025. Ảnh: AFP

Những cơn mưa dai dẳng suốt buổi sáng trên đường đua Silverstone khiến cuộc đua chính Grand Prix Anh bắt đầu trên mặt đường khá trơn dù trời đã hửng nắng. Ban tổ chức cho các tay đua xuất phát với bộ lốp trung gian. Thời tiết được dự báo sẽ sớm có mưa trên đường đua, nhưng vẫn có một số tay đua như Charles Leclerc (Ferrari) và hai tay đua Mercedes quyết định chuyển về sử dụng lốp trơn ngay khi sắp kết thúc vòng đua làm nóng. Ván bài mạo hiểm này khiến nhóm này bị tụt xuống cuối đoàn đua và phải trả giá đắt.

Max Verstappen nẫng tay trên suất giành pole từ bộ đôi McLaren trong vòng phân hạng chiều thứ Bảy, rồi giữ vững vị trí dẫn đầu bất chấp pha tấn công sớm của Oscar Piastri ngay từ khi xuất phát. Dù vậy, tay đua người Hà Lan không thể thoát khỏi sự đeo bám của bộ đôi McLaren suốt những vòng đầu tiên.

Tai nạn của Gabriel Bortoleto (Sauber) tại góc cua số 2 vòng 4 khiến áp lực lên Verstappen được giảm bớt khi trạng thái xe an toàn ảo được ban bố. Tuy nhiên, khi cuộc đua trở lại trạng thái bình thường ở vòng 7, Piastri nhanh chóng vượt chiếc RB21 trên đoạn thẳng Hangar, chiếm ngôi đầu và sớm tăng tốc để tạo cách biệt gần 3 giây với Verstappen.

Ít phút sau, đúng như dự báo thời tiết ở đầu chặng, trời đổ mưa lớn trên đường đua Silverstone. Verstappen mất lái ở khúc cua Becketts ở vòng 11, và bị Norris vượt qua. Ngay sau đó, hai tay đua về pit thay lốp mới do trời mưa quá to. Sự chậm trễ của McLaren khi thay lốp cho Norris giúp Verstappen lấy lại vị trí thứ hai.

Thời tiết xáo trộn và cơn mưa lớn giúp hàng loạt tay đua nhóm dưới được hưởng lợi. Lance Stroll (Aston Martin), nhờ tranh thủ thay sang lốp trơn khi đường đua dần khô, vươn lên thứ tư. Hulkenberg cũng nhanh chóng leo lên thứ năm nhờ sớm về thay sang lốp trung gian ở vòng 9 và tạo được lợi thế khi các đối thủ giảm tốc độ do sử dụng lốp cũ trên đường đua trơn trượt.

Mưa càng nặng hạt hơn và xe an toàn được triển khai ở vòng 14, nhưng sau đó trời tạnh. Cuộc đua được bắt đầu trở lại khi xe an toàn rút đi ở vòng 18. Dù vậy, cuộc đua lại bị gián đoạn khi xe an toàn xuất hiện lần hai sau va chạm giữa hai tay đua trẻ Isack Hadjar (Racing Bulls) và Kimi Antonelli (Mercedes) tại góc cua Copse.

Khi cuộc đua trở lại ở vòng 22, một loạt biến cố xảy ra khiến cuộc đua đảo chiều. Cơ hội giành chiến thắng được trao vào tay Norris. Pha phanh gấp khó hiểu của Piastri khi xe an toàn sắp rút đi khiến chiếc RB21 của Verstappen phải đánh lái gấp để tránh va chạm. Tay đua người Australia bị phạt 10 giây do vi phạm quy định "không được phanh gấp hoặc có bất kỳ động tác nào có thể gây nguy hiểm cho các tay đua khác kể từ thời điểm đèn trên xe an toàn tắt".

Xe đua của Lando Norris ở chặng Silverstone. Ảnh: AFP

Chưa hết, ngay sau đó chiếc RB21 của Verstappen xoay tròn trên đường đua trơn trượt và tụt xuống thứ 11 khi đoàn xe tăng tốc đi vào góc cua Stowe. Trong phần lại còn lại của cuộc đua, khi đường đua dần khô ráo, tay đua Hà Lan chỉ có thể leo lên thứ năm khi về đích. Kết quả này cùng với việc phải chứng kiến bộ đôi McLaren tiếp tục giành chiến thắng kép khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Verstappen thêm ít, khi đã kém Piastri tới 69 điểm.

Dù vẫn giữ được vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, Piastri vẫn không vui khi bị đồng đội Norris qua mặt chặng đua thứ hai liên tiếp. Sau khi biết bị phạt 10 giây, tay đua Australia nỗ lực nhưng không thể tạo cách biệt đủ lớn với đồng đội Norris. Khi thực hiện án phạt lúc về pit ở vòng 43, anh chỉ còn hơn đồng đội tầm 2 giây. Trở lại đường đua, khoảng cách 6 giây là quá lớn để Piastri có thể lội ngược dòng trong 9 vòng còn lại. Chỉ còn hơn Norris 8 điểm, Piastri dần cảm thấy hơi nóng của đồng đội phả vào gáy trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Về đích ngay sau bộ đôi McLaren, lão tướng Hulkenberg lần đầu tiên trong sự nghiệp F1 nếm trải thành tích được đứng trên bục podium sau 239 chặng đua. Đây cũng là lần đầu đội đua Sauber về đích trong top 3 sau gần 13 năm chờ đợi kể từ lần Kamui Kobayashi về thứ ba tại Grand Prix Nhật Bản 2012. Thành tích của lão tướng Hulkenberg khi xuất phát áp chót đoàn đua giúp anh được bình chọn là tay đua xuất sắc nhất tại Grand Prix Anh.

Tay đua của Sauber như không thể tin thành tích anh vừa đạt tại Grand Prix Anh "Việc xuất phát gần cuối khiến tôi thấy khá kỳ lạ, không biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Chúng tôi thực sự đã có những lựa chọn đúng đắn. Tôi vẫn không thể tin được kết quả này cho tới khi thay lốp lần cuối. Khi bỏ xa Lewis, tôi nghĩ 'Ổn rồi'. Tôi biết anh ấy sẽ thi đấu hết mình trước đám đông khán giả nhà, nhưng tôi nghĩ, 'Xin lỗi các bạn, hôm nay là ngày của tôi. Tôi phải cố gắng hết sức'", Hulkenberg nói.

Kết quả Grand Prix Anh

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Lando Norris McLaren 3 2 1 phút 29,734 giây 1 giờ 37 phút 15,735 giây 25 2 Oscar Piastri McLaren 2 2 1:29,337 +6,812 giây 18 3 Nico Hulkenberg Sauber 19 2 1:30,933 +34,742 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 2 1:30,016 +39,812 12 5 Max Verstappen Red Bull 1 2 1:30,179 +56,781 10 6 Pierre Gasly Alpine 8 2 1:30,751 +59,857 8 7 Lance Stroll Aston Martin 17 3 1:32,088 +60,603 6 8 Alexander Albon Williams 13 2 1:30,047 +64,135 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 7 2 1:30,353 +65,858 2 10 George Russell Mercedes 4 2 1:30,869 +70,674 1 11 Oliver Bearman Haas 18 2 1:30,921 +72,095 12 Carlos Sainz Jnr Williams 9 2 1:30,645 +76,592 13 Esteban Ocon Haas 14 2 1:30,818 +77,301 14 Charles Leclerc Ferrari 6 2 1:30,819 +84,477 15 Yuki Tsunoda Red Bull 11 2 1:30,873 +1 vòng 16 Kimi Antonelli Mercedes 10 4 1:45,576 Bỏ dở cuộc đua 17 Isack Hadjar RB 12 1 1:41,705 Bỏ dở cuộc đua 18 Gabriel Bortoleto Sauber 16 2:16,121 Bỏ dở cuộc đua 19 Liam Lawson RB 15 - Bỏ dở cuộc đua 20 Franco Colapinto Alpine 20 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng điểm cá nhân sau 12 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Oscar Piastri McLaren 5 234 2 Lando Norris McLaren 4 1 226 3 Max Verstappen Red Bull 2 165 4 George Russell Mercedes 1 147 5 Charles Leclerc Ferrari 119 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 103 7 Kimi Antonelli Mercedes 63 8 Alexander Albon Williams 46 9 Nico Hulkenberg Sauber 37 10 Esteban Ocon Haas 23 11 Isack Hadjar Racing Bulls 21 12 Lance Stroll Aston Martin 20 13 Pierre Gasly Alpine 19 14 Fernando Alonso Aston Martin 16 15 Carlos Sainz Jnr Williams 13 16 Liam Lawson Racing Bulls 12 17 Yuki Tsunoda Red Bull 10 18 Oliver Bearman Haas 6 19 Gabriel Bortoleto Sauber 4 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng điểm đội đua sau 12 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 9 1 460 2 Ferrari 1 222 3 Mercedes 1 210 4 Red Bull 2 172 5 Williams 59 6 Sauber 41 7 Racing Bulls 36 8 Aston Martin 36 9 Haas 29 10 Alpine 19

Minh Phương