Norris lần đầu vô địch F1

UAEVề ba tại chặng cuối mùa Grand Prix Abu Dhabi, tay đua McLaren Lando Norris bảo toàn vị trí số một bảng điểm các nhân để soán ngôi Max Vertappen, lần đầu vô địch F1.

Vị trí thứ 3 giúp Norris khép lại mùa giải với 423 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Verstappen, người có 8 chiến thắng chặng mùa này khi về nhất tại Abu Dhabi. Lợi thế xuất phát đầu giúp tay đua người Hà Lan sớm ổn định ở vị trí thứ nhất, nhưng là không đủ để anh ngược dòng bảo vệ chức vô địch khi Norris về đích trong top 3. McLaren đã kiểm soát tốt cục diện trong chặng đua đầy căng thẳng để hỗ trợ tay đua người Anh.

Tay đua McLaren Lando Norris vẫy chào khán giả trên bục trao giải cho chức vô địch F1 thế giới 2025 sau Grand Prix Abu Dhabi ngày 7/12. Ảnh: AFP

Norris khởi đầu thận trọng, không giao tranh với Verstappen - người đánh lái mạnh mẽ để bảo vệ vị trí dẫn đầu trước khi vào Turn 1. Sau đó, việc bị Oscar Piastri sớm vượt qua để lên thứ hai ngay từ góc cua số 9 vòng đầu tiên khiến tay đua người Anh tụt xuống thứ ba và chịu chút ít áp lực ở những vòng đầu khi Charles Leclerc áp sát ngay sau.

Tuy nhiên, Norris nhanh chóng tỉnh táo phản ứng để bứt tốc và giãn khoảng cách lên hơn 1 giây, ngăn cản tay đua Ferrari sử dụng cánh gió DRS tấn công. McLaren cho Piastri xuất phát với lốp cứng, còn Verstappen và Norris bắt đầu cuộc đua với lốp trung bình, vì vậy chiến thuật của đội đua nước Anh được lộ rõ là cho Piastri vào pit muộn hơn các đối thủ. Với chiến thuật này, McLaren dùng Piastri là con bài tẩy kề vào lưng Verstappen khiến Red Bull phân tâm, khi đội đua nước Anh sẵn sàng dùng tay đua số 2 để hỗ trợ Norris.

Trong khi đó, Norris được cho về pit sớm và chuyển sang dùng lốp cứng. Lúc này khoảnh khắc căng thẳng nhất cuộc đua của Norris xuất hiện. Khi trở lại đường đua, tay đua người Anh chạy phía sau tay đua số 2 của Red Bull là Yuki Tsunoda. Red Bull đã cho Tsunoda xuất phát với lốp cứng với mục đích rõ ràng là cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc đua của bộ đôi McLaren, giống như cách người tiền nhiệm Sergio Perez đã làm với Lewis Hamilton trong chặng quyết định gây tranh cãi Abu Dhabi năm 2021.

Ngay lập tức, Red Bull đã chỉ đạo tay đua người Nhật Bản cố gắng kìm chân Norris hòng đẩy chiếc MCL39 vào tầm tấn công của Leclerc. Dù vậy, sức mạnh của chiếc RB21 là không đủ để ngăn cản Norris. Tsunoda đã có hành vi đánh võng trên đoạn đường thẳng ở vòng 23 khi Norris đang bứt tốc để tìm cách vượt mặt. Tuy nhiên, tay đua người Anh vẫn bám sát vào mép đường và giữ chặt chân ga ngay cả khi chiếc MCL39 bị ép ra khỏi đường đua.

Khoảnh khắc Norris lách sang bên để vượt Tsunoda Khoảnh khắc Norris lách sang bên để vượt Tsunoda.

Pha đọ sức này ngay lập tức đã được các trọng tài kiểm tra về khả năng liệu Norris có bị phạt vì vượt khi chạy ra khỏi đường đua. Nhưng sau ít phút xem xét, trọng tài quyết định phạt Tsunoda 5 giây vì đánh võng trên đường. Norris không bị phạt trong tình huống này. Từ lúc này không còn ai có thể cản được Norris.

Sau khi Norris về thay lốp lần hai giống Leclerc nhằm tránh nguy cơ bị nhảy cóc, tay đua người Anh đã thu hẹp khoảng cách và bám sát Piastri ở giai đoạn cuối do tay đua người Australia về pit muộn. Việc cả 20 xe đều an toàn về đích khiến cuộc đua không có biến cố nào đáng kể để Red Bull có thể tận dụng cho Verstappen.

McLaren chấm dứt chuỗi 17 năm không có tay đua nào vô địch cá nhân kể từ sau Lewis Hamilton năm 2008. Đây cũng là lần đầu McLaren vô địch kép kể từ năm 1998, khi họ đăng quang cả ở giải cá nhân lẫn tập thể. Norris lên ngôi vương của làng F1 2025 và cũng là nhà vô địch cuối cùng của kỷ nguyên xe F1 hybrid thế hệ cũ. Kể từ mùa giải 2026, làng F1 sẽ bắt đầu sử dụng thế hệ xe F1 mới với nhiều thay đổi lớn.

Norris drift mừng lần đầu vô địch F1 Norris drift mừng lần đầu vô địch F1.

Sau khi về đích và nhận được lời chúc mừng từ đội đua qua sóng radio, Norris đã khóc trong xe, cảm ơn họ cùng gia đình đã giúp anh có được vị trí để thực hiện ước mơ cả đời. "Đã quá lâu rồi tôi không khóc và tôi cũng không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng hôm nay tôi đã khóc. Ý tôi là, cảm giác thật tuyệt vời, giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Max khi vô địch", tay đua người Anh nói.

Norris sau đó ca ngợi hai đối thủ cạnh tranh vô địch - Verstappen và Piastri. "Được đua tranh với họ là một niềm vinh dự, và tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ cả hai. Năm nay là một mùa giải rất dài nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn vượt qua để vô địch và tôi tự hào về tất cả", Norris nói thêm.

Norris đứng lên trên xe McLaren sau khi về ba ở Grand Prix Abu Dhabi, qua đó lên ngôi vô địch thế giới F1 mùa 2025 ngày 7/12. Ảnh: AFP

Dù McLaren sở hữu chiếc xe nhanh nhất mùa giải 2025, chức vô địch của Norris vẫn gây ấn tượng mạnh vì những khó khăn mà tay đua người Anh phải đương đầu và vượt qua. Ngoài áp lực cạnh tranh nội bộ với Piastri - đồng đội đua ấn tượng ở giai đoạn giữa mùa, Norris còn chịu áp lực rất lớn khi Verstappen lấy lại phong độ xuất thần tạo nên thế đua tranh căng thẳng ở giai đoạn cuối mùa.

Lando Norris sinh năm 1999, trưởng thành từ các hạng đua trẻ với một số danh hiệu như FIA F3 châu Âu 2017, á quân F2 2018, trước khi gia nhập McLaren và ra mắt F1 mùa 2019. Norris nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ ổn định, khả năng kiểm soát lốp và phong cách thi đấu thông minh.

Qua từng mùa, tay đua người Anh trở thành ngôi sao mới của McLaren, liên tục giành podium và đóng vai trò then chốt trong hành trình hồi sinh của đội. Mùa 2025 chứng kiến bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp khi Norris thi đấu bùng nổ, thắng 7 chặng và thể hiện sự ổn định vượt trội để lần đầu tiên vô địch thế giới F1, trở thành biểu tượng mới của thế hệ tay đua trẻ.

Kết quả Grand Prix Abu Dhabi

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 1 1 phút 27,625 giây 1 giờ 26 phút 07,469 giây 25 2 Oscar Piastri McLaren 3 1 1:26,765 +12,594 giây 18 3 Lando Norris McLaren 2 2 1:26,818 +16,572 15 4 Charles Leclerc Ferrari 5 2 1:26,725 +23,279 12 5 George Russell Mercedes 4 1 1:28,599 +48,563 10 6 Fernando Alonso Aston Martin 6 1 1:28,279 +1:07,562 8 7 Esteban Ocon Haas 8 1 1:28,655 +1:09,876 6 8 Lewis Hamilton Ferrari 16 2 1:28,094 +1:12,670 4 9 Nico Hulkenberg Sauber 18 2 1:27,050 +1:19,014 2 10 Lance Stroll Aston Martin 15 1 1:27,626 +1:19,523 1 11 Gabriel Bortoleto Sauber 7 1 1:29,114 +1:21,043 12 Oliver Bearman Haas 11 1 1:28,976 +1:21,166 13 Carlos Sainz Jnr Williams 12 1 1:29,052 +1:22,158 14 Yuki Tsunoda Red Bull 10 1 1:28,557 +1:23,794 15 Kimi Antonelli Mercedes 14 1 1:28,029 +1:24,399 16 Alexander Albon Williams 17 2 1:28,367 +1:30,327 17 Isack Hadjar RB 9 1 1:29,375 +1 vòng 18 Liam Lawson RB 13 1 1:28,886 +1 vòng 19 Pierre Gasly Alpine 19 2 1:27,767 +1 vòng 20 Franco Colapinto Alpine 20 2 1:27,710 +1 vòng

Bảng điểm cá nhân mùa 2025

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Lando Norris McLaren 7 2 423 2 Max Verstappen Red Bull 8 2 421 3 Oscar Piastri McLaren 7 1 410 4 George Russell Mercedes 2 319 5 Charles Leclerc Ferrari 242 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 156 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Jnr Williams 64 10 Fernando Alonso Aston Martin 56 11 Nico Hulkenberg Sauber 51 12 Isack Hadjar Racing Bulls 51 13 Oliver Bearman Haas 41 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Esteban Ocon Haas 38 16 Lance Stroll Aston Martin 33 17 Yuki Tsunoda Red Bull 33 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng điểm đội đua mùa 2025

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 14 3 833 2 Mercedes 2 469 3 Red Bull 8 2 451 4 Ferrari 1 398 5 Williams 137 6 Racing Bulls 92 7 Aston Martin 89 8 Haas 79 9 Sauber 70 10 Alpine 22

Minh Phương