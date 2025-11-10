Thứ hai, 10/11/2025
Norris giành thắng lợi quan trọng tại Grand Prix Brazil

Giành trọn 33 điểm từ cuộc đua chính lẫn Sprint trên đường đua Interlagos, tay đua người Anh Lando Norris nới rộng cách biệt với đồng đội McLaren, Oscar Piastri lên 24 điểm khi F1 mùa 2025 còn ba chặng.

Chặng thứ ba liên tiếp Piastri chỉ về đích thứ năm, và vì thế, xa dần giấc mơ vô địch dù đã dẫn đầu bảng điểm cá nhân suốt giai đoạn giữa mùa giải. Tại Grand Prix Brazil ngày 9/11, Piastri bị ảnh hưởng lớn từ án phạt 10 giây do va chạm với Kim Antonelli (Mercedes) ở ngay đầu chặng, và tay đua trẻ này không thể cạnh tranh vị trí trong top 3.

Kình địch chính của bộ đôi McLaren, Max Verstappen vượt qua muôn vàn trở ngại để xuất sắc về đích thứ ba, dù phải xuất phát từ trong pitlane sau vòng phân hạng thảm họa chiều thứ 7 khi cả hai chiếc RB21 bị loại ngay từ vòng phân hạng đầu. Nhưng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch cũng dần xa khỏi tầm tay ngôi sao người Hà Lan khi anh đã kém Norris tới 49 điểm.

Trong khi đó, dù vừa thắng liên tiếp hai chặng quan trọng, Norris vẫn rất dè chừng về triển vọng vô địch. Anh nói: "Tôi không nghĩ chúng tôi là những người nhanh nhất trên đường đua hôm nay, vì vậy tôi rất vui khi giành chiến thắng. Chặng đường phía trước không còn dài, nhưng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh như những gì chúng ta đã thấy hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục tập trung và cố gắng trong các chặng còn lại".

Norris về nhất Grand Prix Brazil trên trường đua Interlagos ngày 9/11. Ảnh: AP

Lợi thế giành pole đầu giúp Norris bứt phá và vượt qua đoạn đầu hỗn loạn khi xe an toàn sớm xuất hiện, tiếp theo là trạng thái xe an toàn ảo được áp dụng vài vòng sau đó. Chiến thuật 2 pit đầy hợp lý dần giúp Norris thoát ra khỏi sự đeo bám của nhóm sau.

Va chạm giữa bộ ba Piastri, Antonelli và Charles Leclerc (Ferrari) khi xuất phát lại ở vòng 6 lúc xe an toàn vừa rời đi, dẫn đến việc Leclerc phải bỏ cuộc và Piastri phải chịu hình phạt 10 giây, còn Antonelli bị ảnh hưởng nên không thể tập trung đeo đuổi Norris. Tay đua còn lại của Ferrari - Lewis Hamilton - cũng gặp sự cố ở những vòng đua đầu.

Chiếc SF25 của Hamilton bị hư hỏng sau va chạm với Carlos Sainz (Williams) tại Turn 1 khi xuất phát. Sau đó, lão tướng người Anh tiếp tục bị hư cánh gió phía trước khi cố gắng vượt Franco Colapinto (Alpine) ở đầu vòng hai. Hệ quả là Hamilton bị tụt xuống nhóm cuối do sàn xe bị hư hỏng và rồi phải bỏ dở chặng, khép lại cuộc đua nhiều đen đủi của Ferrari.

Nhân vật chiếm nhiều thời lượng truyền hình nhất của chặng đua là Verstappen, với màn ngược dòng ảo diệu. Nhà ĐKVĐ chỉ đạt vị trí xuất phát thứ 16 sau khi gặp khó khăn chiếc RB21. Vì thế, Red Bull quyết định cho anh xuất phát từ pit lane để họ có thể được thay động cơ mới và thay đổi setup xe nhằm cải thiện tốc độ.

Tay đua người Hà Lan sớm vươn lên thứ 13 từ vòng 7, nhưng sau đó phải vào pit sớm vì bị hư lốp. Verstappen tưởng chừng được hưởng lợi khi về thay lốp lúc chặng đua ở trạng thái xe an toàn ảo, nhưng khi thay xong, anh vẫn tụt xuống thứ 18. Dù vậy, việc thay lốp sớm giúp Verstappen chuyển hướng sang chiến thuật 2 pit và giúp anh có được tốc độ tối ưu để tấn công các đối thủ phía trên trong phần còn lại của cuộc đua.

Verstappen trên podium Grand Prix Brazil ngày 9/11. Ảnh: AP

Đến vòng thứ 51, Verstappen còn lên dẫn đầu khi Norris vào pit lần cuối. Khi Verstappen thay lốp lần cuối sau đó ba vòng, anh tụt xuống thứ tư, kém Russell gần 6 giây. Tuy nhiên, lợi thế từ bộ lốp mềm mới nhanh chóng giúp Verstappen rút ngắn khoảng cách rồi dễ dàng chiếm lên thứ ba tại vòng 63.

Verstappen sau đó tập trung theo đuổi Antonelli. Nhưng tài năng trẻ người Italy thi đấu tốt và giữ vững khoảng cách an toàn trong khi lốp xe trên chiếc RB21 của Verstappen đã mất dần độ bám ở ít vòng cuối.

Verstappen thừa nhận vị trí thứ ba khiến anh ngỡ ngàng. "Tôi hoàn toàn không ngờ mình lại có mặt trên bục podium dù chỉ xuất phát từ trong pitlane và lốp cũng bị hư ngay từ đầu cuộc đua. Một kết quả đáng kinh ngạc và tôi rất hài lòng với điều đó", nhà ĐKVĐ nói.

Kết quả Grand Prix Brazil

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Vị trí

xuất phát

Số lần về pit

Fastest lap cá nhân

Thành tích

Điểm

1

Lando Norris

McLaren

1

2

1 phút 13,040 giây

1 giờ 32 phút 01,596 giây

25

2

Kimi Antonelli

Mercedes

2

2

1:13,123

+10,388 giây

18

3

Max Verstappen

Red Bull

20

3

1:12,447

+10,750

15

4

George Russell

Mercedes

6

2

1:13,097

+15,267

12

5

Oscar Piastri

McLaren

4

2

1:12,742

+15,749

10

6

Oliver Bearman

Haas

8

2

1:13,483

+29,630

8

7

Liam Lawson

RB

7

1

1:14,029

+52,642

6

8

Isack Hadjar

RB

5

2

1:13,694

+52,873

4

9

Nico Hulkenberg

Sauber

10

1

1:13,474

+53,324

2

10

Pierre Gasly

Alpine

9

2

1:13,736

+53,914

1

11

Alexander Albon

Williams

12

2

1:12,400

+54,184

12

Esteban Ocon

Haas

19

2

1:13,481

+54,696

13

Carlos Sainz Jnr

Williams

15

2

1:13,683

+55,420

14

Fernando Alonso

Aston Martin

11

2

1:13,312

+55,766

15

Franco Colapinto

Alpine

16

2

1:12,816

+57,777

16

Lance Stroll

Aston Martin

14

2

1:13,094

+58,247

17

Yuki Tsunoda

Red Bull

17

3

1:12,774

+69,176

18

Lewis Hamilton

Ferrari

13

4

1:13,844

Bỏ dở cuộc đua

19

Charles Leclerc

Ferrari

3

1:43,560

Bỏ dở cuộc đua

20

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

-

Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 21 chặng

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

Lando Norris

McLaren

7

2

390

2

Oscar Piastri

McLaren

7

366

3

Max Verstappen

Red Bull

5

2

341

4

George Russell

Mercedes

2

276

5

Charles Leclerc

Ferrari

214

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1

148

7

Kimi Antonelli

Mercedes

122

8

Alexander Albon

Williams

73

9

Nico Hulkenberg

Sauber

43

10

Isack Hadjar

Racing Bulls

43

11

Oliver Bearman

Haas

40

12

Fernando Alonso

Aston Martin

40

13

Carlos Sainz Jnr

Williams

38

14

Lance Stroll

Aston Martin

32

15

Liam Lawson

Racing Bulls

36

16

Esteban Ocon

Haas

30

17

Yuki Tsunoda

Red Bull

28

18

Pierre Gasly

Alpine

22

19

Gabriel Bortoleto

Sauber

19

20

Franco Colapinto

Alpine

21

Jack Doohan

Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 21 chặng

Thứ

tự

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

McLaren

14

2

756

2

Mercedes

2

398

3

Red Bull

5

2

366

4

Ferrari

1

362

5

Williams

111

6

Racing Bulls

82

7

Aston Martin

72

8

Haas

70

9

Sauber

62

10

Alpine

22

Minh Phương

