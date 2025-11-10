Norris giành thắng lợi quan trọng tại Grand Prix Brazil

Giành trọn 33 điểm từ cuộc đua chính lẫn Sprint trên đường đua Interlagos, tay đua người Anh Lando Norris nới rộng cách biệt với đồng đội McLaren, Oscar Piastri lên 24 điểm khi F1 mùa 2025 còn ba chặng.

Chặng thứ ba liên tiếp Piastri chỉ về đích thứ năm, và vì thế, xa dần giấc mơ vô địch dù đã dẫn đầu bảng điểm cá nhân suốt giai đoạn giữa mùa giải. Tại Grand Prix Brazil ngày 9/11, Piastri bị ảnh hưởng lớn từ án phạt 10 giây do va chạm với Kim Antonelli (Mercedes) ở ngay đầu chặng, và tay đua trẻ này không thể cạnh tranh vị trí trong top 3.

Kình địch chính của bộ đôi McLaren, Max Verstappen vượt qua muôn vàn trở ngại để xuất sắc về đích thứ ba, dù phải xuất phát từ trong pitlane sau vòng phân hạng thảm họa chiều thứ 7 khi cả hai chiếc RB21 bị loại ngay từ vòng phân hạng đầu. Nhưng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch cũng dần xa khỏi tầm tay ngôi sao người Hà Lan khi anh đã kém Norris tới 49 điểm.

Trong khi đó, dù vừa thắng liên tiếp hai chặng quan trọng, Norris vẫn rất dè chừng về triển vọng vô địch. Anh nói: "Tôi không nghĩ chúng tôi là những người nhanh nhất trên đường đua hôm nay, vì vậy tôi rất vui khi giành chiến thắng. Chặng đường phía trước không còn dài, nhưng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh như những gì chúng ta đã thấy hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục tập trung và cố gắng trong các chặng còn lại".

Norris về nhất Grand Prix Brazil trên trường đua Interlagos ngày 9/11. Ảnh: AP

Lợi thế giành pole đầu giúp Norris bứt phá và vượt qua đoạn đầu hỗn loạn khi xe an toàn sớm xuất hiện, tiếp theo là trạng thái xe an toàn ảo được áp dụng vài vòng sau đó. Chiến thuật 2 pit đầy hợp lý dần giúp Norris thoát ra khỏi sự đeo bám của nhóm sau.

Va chạm giữa bộ ba Piastri, Antonelli và Charles Leclerc (Ferrari) khi xuất phát lại ở vòng 6 lúc xe an toàn vừa rời đi, dẫn đến việc Leclerc phải bỏ cuộc và Piastri phải chịu hình phạt 10 giây, còn Antonelli bị ảnh hưởng nên không thể tập trung đeo đuổi Norris. Tay đua còn lại của Ferrari - Lewis Hamilton - cũng gặp sự cố ở những vòng đua đầu.

Chiếc SF25 của Hamilton bị hư hỏng sau va chạm với Carlos Sainz (Williams) tại Turn 1 khi xuất phát. Sau đó, lão tướng người Anh tiếp tục bị hư cánh gió phía trước khi cố gắng vượt Franco Colapinto (Alpine) ở đầu vòng hai. Hệ quả là Hamilton bị tụt xuống nhóm cuối do sàn xe bị hư hỏng và rồi phải bỏ dở chặng, khép lại cuộc đua nhiều đen đủi của Ferrari.

Nhân vật chiếm nhiều thời lượng truyền hình nhất của chặng đua là Verstappen, với màn ngược dòng ảo diệu. Nhà ĐKVĐ chỉ đạt vị trí xuất phát thứ 16 sau khi gặp khó khăn chiếc RB21. Vì thế, Red Bull quyết định cho anh xuất phát từ pit lane để họ có thể được thay động cơ mới và thay đổi setup xe nhằm cải thiện tốc độ.

Tay đua người Hà Lan sớm vươn lên thứ 13 từ vòng 7, nhưng sau đó phải vào pit sớm vì bị hư lốp. Verstappen tưởng chừng được hưởng lợi khi về thay lốp lúc chặng đua ở trạng thái xe an toàn ảo, nhưng khi thay xong, anh vẫn tụt xuống thứ 18. Dù vậy, việc thay lốp sớm giúp Verstappen chuyển hướng sang chiến thuật 2 pit và giúp anh có được tốc độ tối ưu để tấn công các đối thủ phía trên trong phần còn lại của cuộc đua.

Verstappen trên podium Grand Prix Brazil ngày 9/11. Ảnh: AP

Đến vòng thứ 51, Verstappen còn lên dẫn đầu khi Norris vào pit lần cuối. Khi Verstappen thay lốp lần cuối sau đó ba vòng, anh tụt xuống thứ tư, kém Russell gần 6 giây. Tuy nhiên, lợi thế từ bộ lốp mềm mới nhanh chóng giúp Verstappen rút ngắn khoảng cách rồi dễ dàng chiếm lên thứ ba tại vòng 63.

Verstappen sau đó tập trung theo đuổi Antonelli. Nhưng tài năng trẻ người Italy thi đấu tốt và giữ vững khoảng cách an toàn trong khi lốp xe trên chiếc RB21 của Verstappen đã mất dần độ bám ở ít vòng cuối.

Verstappen thừa nhận vị trí thứ ba khiến anh ngỡ ngàng. "Tôi hoàn toàn không ngờ mình lại có mặt trên bục podium dù chỉ xuất phát từ trong pitlane và lốp cũng bị hư ngay từ đầu cuộc đua. Một kết quả đáng kinh ngạc và tôi rất hài lòng với điều đó", nhà ĐKVĐ nói.

Kết quả Grand Prix Brazil

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Lando Norris McLaren 1 2 1 phút 13,040 giây 1 giờ 32 phút 01,596 giây 25 2 Kimi Antonelli Mercedes 2 2 1:13,123 +10,388 giây 18 3 Max Verstappen Red Bull 20 3 1:12,447 +10,750 15 4 George Russell Mercedes 6 2 1:13,097 +15,267 12 5 Oscar Piastri McLaren 4 2 1:12,742 +15,749 10 6 Oliver Bearman Haas 8 2 1:13,483 +29,630 8 7 Liam Lawson RB 7 1 1:14,029 +52,642 6 8 Isack Hadjar RB 5 2 1:13,694 +52,873 4 9 Nico Hulkenberg Sauber 10 1 1:13,474 +53,324 2 10 Pierre Gasly Alpine 9 2 1:13,736 +53,914 1 11 Alexander Albon Williams 12 2 1:12,400 +54,184 12 Esteban Ocon Haas 19 2 1:13,481 +54,696 13 Carlos Sainz Jnr Williams 15 2 1:13,683 +55,420 14 Fernando Alonso Aston Martin 11 2 1:13,312 +55,766 15 Franco Colapinto Alpine 16 2 1:12,816 +57,777 16 Lance Stroll Aston Martin 14 2 1:13,094 +58,247 17 Yuki Tsunoda Red Bull 17 3 1:12,774 +69,176 18 Lewis Hamilton Ferrari 13 4 1:13,844 Bỏ dở cuộc đua 19 Charles Leclerc Ferrari 3 1:43,560 Bỏ dở cuộc đua 20 Gabriel Bortoleto Sauber 18 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 21 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Lando Norris McLaren 7 2 390 2 Oscar Piastri McLaren 7 366 3 Max Verstappen Red Bull 5 2 341 4 George Russell Mercedes 2 276 5 Charles Leclerc Ferrari 214 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 148 7 Kimi Antonelli Mercedes 122 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Sauber 43 10 Isack Hadjar Racing Bulls 43 11 Oliver Bearman Haas 40 12 Fernando Alonso Aston Martin 40 13 Carlos Sainz Jnr Williams 38 14 Lance Stroll Aston Martin 32 15 Liam Lawson Racing Bulls 36 16 Esteban Ocon Haas 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 21 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 14 2 756 2 Mercedes 2 398 3 Red Bull 5 2 366 4 Ferrari 1 362 5 Williams 111 6 Racing Bulls 82 7 Aston Martin 72 8 Haas 70 9 Sauber 62 10 Alpine 22

Minh Phương