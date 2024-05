Norris đánh bại Verstappen trên đường đua Miami

MỹTài năng trẻ của McLaren Lando Norris lần đầu về nhất một chặng F1 khi bất ngờ thắng ĐKVĐ Max Verstapen ở Grand Prix Miami sáng nay 6/5.

Norris hoàn thành 57 vòng đua Miami với thời gian 1 giờ 30 phút 49,876 giây. Anh nhanh hơn đối thủ gần nhất là Max Verstappen - siêu sao của đội Red Bull - tới gần 8 giây. Đây mới là lần đầu tay đua người Anh về nhất sau khi tham gia 110 chặng đua F1 tính từ thời điểm ra mắt năm 2019.

Tay đua McLaren Lando Norris chạy trước nhà ĐKVĐ của Red Bull Max Verstappen khi vào một đoạn cua ở Grand Prix Miami, ở Miami ngày 5/5. Ảnh: AP

Chiến thắng của Norris trước Verstappen có phần may mắn khi xe an toàn xuất hiện giữa cuộc đua. Lúc này, các tay đua nhóm trên đều vừa thay lốp xong trong khi Norris vẫn đang chạy bộ lốp xuất phát. Tranh thủ khoảnh khắc quý như vàng khi các đối thủ bị xe an toàn kìm chân, chiếc MCL38 nhanh chóng về pit thay lốp và kịp có mặt trở lại trên đường ngay trước mũi các đối thủ.

27 vòng còn lại là không đủ để Verstappen đuổi kịp Norris. Bộ lốp mới hơn cùng tốc độ ấn tượng giúp tay đua của McLaren giữ được khoảng cách an toàn gần 2 giây, rồi nới rộng ở những vòng cuối khi nhà ĐKVĐ của Red Bull bắt đầu phải giảm tốc do bộ lốp đã gần hết tuổi thọ.

Bên cạnh yếu tố may mắn, chiến thắng của Norris còn đến từ tốc độ của chiếc MCL38. Đây là chiếc xe đạt tốc độ tốt nhất trên đường đua Miami trong phần lớn thời gian thi đấu sáng nay, không tính thời gian anh kẹt phía sau Sergio Perez ở đầu cuộc đua. Norris dần bứt phá khi Perez rời đường đua để thay lốp sớm ở vòng 17.

Tốc độ ấn tượng của MCL38 từ lúc đó tới lúc xe an toàn xuất hiện ở vòng 28, sau va chạm giữa Logan Sargeant (Williams) và Kevin Magnussen (Haas) tại Turn 3, chính là bệ phóng để Norris vượt các đối thủ nhóm trên. Ở phía trên, Verstappen cũng có một chặng đua không ưng ý, khi chiếc RB13 bị mất lái, văng khỏi đường đua rồi đâm vào một trụ kỹ thuật ở ven đường tại vòng 21. Sự cố này làm xe của tay đua Hà Lan bị hư hại sàn và giảm hiệu suất khí động học.

Sự cố của Verstappen cũng buộc ban tổ chức phải thiết lập trạng thái xe an toàn ảo trong tầm nửa vòng để dọn sạch các mảnh vỡ khỏi đường đua. Nhà ĐKVĐ về thay lốp hai vòng sau đó và tụt xuống sau Norris 10 giây. Dù có lợi thế từ bộ lốp mới hơn, Verstappen vẫn không thể đuổi kịp Norris. Trên thực tế, chiếc McLaren thậm chí còn gia tăng khoảng cách với đối thủ.

Và với việc xe an toàn được triển khai tại vòng 28, Norris có đủ lợi thế để chớp thời cơ vượt lên dẫn trước. Khi xe an toàn vừa rút khỏi đường để cuộc đua khởi động lại, tốc độ ấn tượng của chiếc MCL38 và việc Verstappen đang vật lộn với việc thiếu độ bám phía trước đã giúp Norris bảo vệ được vị trí thứ nhất suốt 27 vòng cuối của cuộc đua.

"Quả là một ngày dài, một cuộc đua khó khăn, nhưng cuối cùng tôi rất vui vì đã thắng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tôi biết vào thứ Sáu rằng chúng tôi đã có tốc độ tốt và chỉ mắc một vài sai lầm chỗ này chỗ kia khiến kết quả lúc đó chưa tốt như mong đợi. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã cố gắng kết hợp lại đưa ra chiến thuật hoàn hảo, tất cả đã được đền đáp", Norris nói.

Phía sau họ, Charles Leclerc cũng gây ấn tượng khi giữ được khoảng cách tầm hai giây với Verstappen khi về đích dù tay đua của Ferrari thay lốp trước đối thủ tới bốn vòng. Đồng đội của Leclerc, Carlos Sainz về đích thứ tư, nhưng tụt xuống thứ năm sau Sergio Perez do bị phạt cộng thêm 5 giây vì va chạm với Oscar Piastri của McLaren lúc cố gắng vượt tay đua người Australia ở vòng 40.

Tay đua Ferrari Charles Leclerc vượt qua đối thủ McLaren, Oscar Piastri để chạy sau Verstappen trên đường đua Grand Prix Miami, Mỹ ngày 5/5. Ảnh: AP

Trước đó, Sainz đã rất tức giận khi Piastri ép anh ra khỏi đường đua khi chiếc MCL38 cố gắng vượt qua chiếc Ferrari ở Turn 11 tại vòng 38, Sainz đã phàn nàn lớn tiếng trên sóng radio rằng Piastri phải trả lại vị trí đó do phạm luật. Tuy nhiên, các trọng tài không có hành động nào với pha xử lý của Piastri.

Vụ va chạm đã làm hỏng cánh trước của Piastri và khiến chiếc MCL38 phải về pit thêm 1 lần trong khi Sainz vẫn có thể thi đấu tốt. Cơ hội để McLaren có một chặng đua hoàn hảo đã mất đi khi Piastri cán đích thứ 13, dù ở nửa đầu cuộc đua tay đua người Australia thậm chí còn liên tục chạy trong top 3 sau khi chỉ chỉ xuất phát thứ 6.

Kết quả cuộc đua chính thức Grand Prix Miami

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Lando Norris McLaren 5 1 1 phút 30,980 giây 1 giờ 30 phút 49,876 giây 25 2 Max Verstappen Red Bull 1 1 1:31,261 +7,612 giây 18 3 Charles Leclerc Ferrari 2 1 1:31,084 +9,920 15 4 Sergio Perez Red Bull 4 2 1:30,855 +14,650 12 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 3 1 1:30,928 +16,407 10 6 Lewis Hamilton Mercedes 8 1 1:31,233 +16,585 8 7 Yuki Tsunoda RB 10 1 1:31,682 +26,185 6 8 George Russell Mercedes 7 1 1:31,921 +34,789 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 15 1 1:31,727 +37,107 2 10 Esteban Ocon Alpine 13 1 1:32,037 +39,746 1 11 Nico Hulkenberg Haas 9 2 1:31,941 +40,789 12 Pierre Gasly Alpine 12 1 1:32,055 +44,958 13 Oscar Piastri McLaren 6 2 1:30,634 +49,756 14 Zhou Guanyu Sauber 19 1 1:31,991 +49,979 15 Daniel Ricciardo RB 20 1 1:32,122 +50,956 16 Valtteri Bottas Sauber 16 2 1:32,098 +52,356 17 Lance Stroll Aston Martin 11 2 1:31,588 +55,173 18 Alexander Albon Williams 14 2 1:30,849 +76,091 19 Kevin Magnussen Haas 18 3 1:31,774 +84,683 20 Logan Sargeant Williams 17 1 1:33,452 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 30,634 giây do Oscar Piastri (McLaren) lập tại vòng 43.

Bảng xếp hạng tay đua sau 6 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần nhất chặng Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 4 136 2 Sergio Perez Red Bull 103 3 Charles Leclerc Ferrari 98 4 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1 83 5 Lando Norris McLaren 1 83 6 Oscar Piastri McLaren 41 7 George Russell Mercedes 37 8 Fernando Alonso Aston Martin 33 9 Lewis Hamilton Mercedes 27 10 Yuki Tsunoda RB 14 11 Lance Stroll Aston Martin 9 12 Oliver Bearman Ferrari 6 13 Nico Hulkenberg Haas 6 14 Daniel Ricciardo RB 5 15 Kevin Magnussen Haas 1 16 Esteban Ocon Alpine 1 17 Valtteri Bottas Sauber 18 Pierre Gasly Alpine 19 Logan Sargeant Williams 20 Zhou Guanyu Sauber 21 Alexander Albon Williams

Bảng xếp hạng đội đua đua sau 6 chặng

Thứ tự Đội Số lần nhất chặng Điểm 1 Red Bull 4 239 2 Ferrari 1 187 3 McLaren 1 124 4 Mercedes 64 5 Aston Martin 42 6 RB 19 7 Haas 7 8 Alpine 1 9 Sauber 10 Williams

Minh Phương