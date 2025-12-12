Norma mở rộng chiến lược điện toán lượng tử toàn cầu

Norma công bố kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế thông qua hạ tầng điện toán đám mây lượng tử, phát triển QLLM và tăng hợp tác toàn cầu, chọn Việt Nam làm điểm chiến lược tại châu Á.

Doanh nghiệp công nghệ lượng tử Norma (Hàn Quốc) vừa công bố chiến lược tăng tốc mở rộng ra thị trường quốc tế với trọng tâm phát triển hạ tầng đám mây lượng tử, mô hình ngôn ngữ lượng tử QLLM và mở rộng hợp tác nghiên cứu. Định hướng này nhằm đóng góp vào sự hình thành hệ sinh thái lượng tử tại khu vực châu Á trong giai đoạn tới.

Norma hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu về điện toán lượng tử tại Hàn Quốc, tham gia từ giai đoạn đầu vào các dự án lượng tử quy mô lớn của chính phủ. Công ty đồng thời thúc đẩy thương mại hóa máy tính lượng tử full-stack và nền tảng ứng dụng. Doanh nghiệp đã huy động hơn 18 triệu USD từ nhà đầu tư trong và ngoài nước, phản ánh tiềm năng công nghệ và khả năng thương mại hóa.

CEO Jung Hyun Chul của Norma. Ảnh: Norma

Dịch vụ cốt lõi của Norma là điện toán đám mây lượng tử dựa trên Q Platform – nền tảng tự phát triển, cung cấp phần cứng của nhiều đơn vị quốc tế tại Hàn Quốc dưới dạng dịch vụ đám mây. Trong số đó có Rigetti Computing, VTT Phần Lan, Qudora, OQC, QCI và AQT... Norma đang tích hợp 6 hệ thống lượng tử và dự kiến mở rộng lên 10 hệ thống trong năm nay. Thuật toán lượng tử AI của công ty đã được thử nghiệm trong phát triển thuốc, phân tích bộ gen, vật liệu mới, rủi ro tài chính và tối ưu hóa tuyến đường để kiểm chứng khả năng tạo lợi thế lượng tử (Quantum Advantage).

Một trọng tâm khác của Norma là phát triển QLLM - mô hình ngôn ngữ lớn ứng dụng điện toán lượng tử. Công nghệ này được kỳ vọng giảm rào cản kỹ thuật cho người dùng doanh nghiệp, rút ngắn quá trình phát triển ứng dụng lượng tử và mở rộng khả năng tiếp cận.

Về hợp tác quốc tế, Norma công bố đạt kết quả đáng chú ý khi thuật toán lượng tử AI phục vụ phát triển dược phẩm được kiểm chứng trên nền tảng Cuda-Q của Nvidia với hiệu năng nhanh hơn 73 lần so với CPU truyền thống. Công ty đang phối hợp nghiên cứu với Đại học Edinburgh, Korea University và nhiều viện nghiên cứu để tăng tốc thương mại hóa giải pháp lượng tử. Các chương trình hackathon được tổ chức định kỳ nhằm phát hiện và đào tạo nhân lực lượng tử.

Norma cũng mở rộng hiện diện tại các sự kiện lượng tử lớn như Q2B, Quantum Tech Europe và QWC để giới thiệu công nghệ và tìm kiếm đối tác. Đơn vị này còn có thỏa thuận MOU với Rigetti giúp cung cấp dịch vụ lượng tử siêu dẫn tại Hàn Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp bắt tay Qudora tạo nền tảng đám mây lượng tử dựa trên công nghệ bẫy ion, tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường châu Á.

Trong chiến lược phát triển tiếp theo, Norma đặt mục tiêu mở rộng hợp tác kỹ thuật với doanh nghiệp lượng tử toàn cầu và nâng cấp hạ tầng đám mây lượng tử trong ngắn hạn. Về dài hạn, công ty hướng tới xây dựng giải pháp lượng tử tùy chỉnh theo từng ngành, phát triển QPU riêng, thương mại hóa máy tính full-stack và đẩy mạnh phần mềm AI lượng tử.

Các hoạt động Hackathon trong lĩnh vực lượng tử do Norma tổ chức năm 2025. Ảnh: Norma

Đáng chú ý, Norma chọn Việt Nam làm điểm chiến lược trong khu vực châu Á với kế hoạch tuyển dụng chuyên gia lượng tử, hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng lượng tử trong các lĩnh vực như tài chính, sản xuất, logistics, viễn thông và công nghệ sinh học. Doanh nghiệp cũng dự kiến phối hợp với cơ quan nhà nước, trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam để đào tạo và mở rộng dịch vụ đám mây lượng tử cho doanh nghiệp trong nước.

CEO Jung Hyun Chul cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp cốt lõi của thị trường lượng tử châu Á và trở thành cầu nối giữa hệ sinh thái lượng tử Hàn Quốc - Việt Nam.

Linh Lam