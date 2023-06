Norikid Plus đạt Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2023

Norikid Plus

Norikid Plus được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại, đạt chuẩn GMP của WHO. Sản phẩm được Bộ Y Tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn và cấp phép lưu hành số 9556/2020/ĐKSP.

Hiện sản phẩm được bán với giá ưu đãi như: mua combo 2 hộp chỉ còn 700.000đ; mua combo 3 hộp chỉ còn 960.000 đồng, tặng một hộp nhỏ 10 gói; mua 6 hộp chỉ còn 1.900.000 đồng, tặng 2 hộp nhỏ một balo.

Mua hàng bằng cách gọi điện đặt hàng theo số hotline 0932 362 885; đặt mua Norikid Plus chính hãng từ công ty tại website: https://norikidplus.vn/ hoặc mua hàng chính hãng trên trang Shopee Mall: TẠI ĐÂY