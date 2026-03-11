Nordstrom dùng AI tìm nguồn cung và minh bạch chi tiêu

MỹNordstrom đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích chi tiêu mua sắm nhằm nâng cao khả năng linh hoạt và chống chịu của chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội nghị Manifest 2026 ở Las Vegas ngày 18/2, bà Karoline Dygas, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc mua sắm (Chief Procurement Officer) của Nordstrom, cho biết doanh nghiệp sử dụng AI khá nhiều trong phần mềm phân tích chi tiêu mua sắm.

Các chữ cái viết hoa tạo thành dòng chữ "Nordstrom" trên mặt tiền bằng gạch của một cửa hàng. Ảnh: Nordstrom

Theo bà, công nghệ này hỗ trợ Nordstrom xây dựng chiến lược theo từng nhóm hàng hóa, đồng thời giúp đội ngũ mua sắm có cái nhìn đầy đủ hơn về chi tiêu và thu thập thông tin về nhà cung cấp trước các cuộc làm việc.

"AI cung cấp lượng thông tin rất lớn, nếu làm thủ công tôi phải mất hàng giờ để tổng hợp", bà Dygas nói, cho biết giá trị lớn nhất của AI hiện nay nằm ở tốc độ và thời gian tiết kiệm được.

Hiện Nordstrom tiếp cận AI thông qua phần mềm phân tích mua sắm của Suplari. Trong thời gian tới, bà Dygas muốn mở rộng ứng dụng công nghệ này và tìm kiếm một công cụ điều phối quy trình mua sắm tích hợp AI.

"Mua sắm không phải là quy trình tuyến tính, trong khi phần lớn công cụ hiện nay lại được thiết kế theo cách đó. Tôi cần một giải pháp cho phép chúng tôi linh hoạt và thích ứng tốt hơn trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh," bà nói.

Lãnh đạo Nordstrom cũng bày tỏ quan tâm đến AI dự báo, sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán nhu cầu, và AI khuyến nghị, vốn đưa ra các hành động cụ thể dựa trên dự báo đó. Trong đó, bà đặc biệt chú trọng loại AI thứ hai.

"Tôi muốn AI cho tôi biết điều tôi cần biết. Hiện nay, chúng tôi vẫn phải nói cho AI biết cần tìm gì, như vậy là chưa đúng với mục tiêu", bà Dygas nhận định.

Tuy nhiên, trước khi triển khai bất kỳ công cụ AI nào, nhà cung cấp phải chứng minh khả năng quản trị dữ liệu tốt, đảm bảo độ chính xác, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp.

"Công cụ phải thực sự mạnh về dữ liệu, đầu vào tốt và không tạo ra thông tin sai lệch", bà nói, đề cập đến hiện tượng AI có thể tạo ra nội dung không chính xác nhưng thể hiện như sự thật.

Theo bà Dygas, dù AI vẫn còn hạn chế, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài xu hướng này.

"Nếu doanh nghiệp không chấp nhận AI, thì đã chậm một bước, bởi con tàu đó đã rời ga. Tin tốt là nếu chạy nhanh, bạn vẫn có thể bắt kịp", bà nói.

Nordstrom là tập đoàn bán lẻ thời trang cao cấp của Mỹ, thành lập năm 1901 tại Seattle. Doanh nghiệp khởi đầu từ cửa hàng giày và phát triển thành chuỗi bán lẻ đa kênh, gồm cửa hàng bách hóa, Nordstrom Rack và nền tảng thương mại điện tử. Tập đoàn nổi tiếng với chiến lược lấy dịch vụ khách hàng làm trung tâm và tập trung vào các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phụ kiện trung - cao cấp. Những năm gần đây, hãng đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm mua sắm.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)