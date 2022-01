Nộp tiền bảo lãnh con tại ngoại được không?

Con gái tôi bị bạn rủ rê, vướng vào vụ trộm cắp rồi bị bắt tạm giam. Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh cho cháu tại ngoại được không? (Trong Hung)

Luật sư tư vấn

Theo Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định cho bị can hoặc người thân được đặt tiền để bảo đảm.

Pháp luật hiện hành cho phép việc nộp tiền để thay thế việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Tuy nhiên, vì thông tin ông cung cấp còn chung chung, luật sư chưa có cơ sở đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm từ hành vi của con gái ông, nên chỉ tư vấn dựa trên quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, trình tự thủ tục.

Ngoài quy định trên, tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 06/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, VKSND Tối cao và TAND Tối cao cũng quy định, bị can, người thân thích của bị can hoặc người đại diện của bị can là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tinh thần hoặc thể chất có quyền đề nghị bằng văn bản với cơ quan tố tụng đang thụ lý vụ án về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn đề nghị và các giấy tờ có liên quan, cơ quan tố tụng đang thụ lý vụ án có trách nhiệm xem xét.

Nếu thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm thì cơ quan đang thụ lý sẽ ra thông báo cho bị can, người thân thích hoặc người đại diện của bị can để làm thủ tục đặt tiền bảo đảm. Trường hợp thấy không đủ điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị biết trong đó nêu rõ lý do.

Về điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền, ngoài việc căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình trạng tài sản, nhân thân của bị can, bị can còn phải có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, tố giác đồng phạm; có tình tiết giảm nhẹ như: tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại...

Đồng thời, việc cho bị can tại ngoại không gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, ông thấy con gái mình có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về việc được phép nộp tiền để bảo đảm cho tại ngoại, thì có thể làm đơn đề nghị gửi cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án để được xem xét, giải quyết.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha