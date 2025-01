Noo Phước Thịnh: 'Tôi không sợ quy luật đào thải'

Noo Phước Thịnh nói không muốn là ca sĩ nổi tiếng nhờ gameshow, giữ phong cách riêng trước sự cạnh tranh trong showbiz.

Noo Phước Thịnh: 'Tôi không ngại quy luật đào thải của showbiz'

Dịp đón năm mới 2025, Noo Phước Thịnh nói về công việc, cuộc sống. Theo ca sĩ, chương trình truyền hình thực tế đang phát triển, là bệ phóng cho những gương mặt trẻ đồng thời là sân chơi cho các nghệ sĩ tìm lại hào quang. Tuy nhiên, anh cho biết: "Tôi không quá phụ thuộc về việc phải tham gia chương trình thực tế mới được chú ý hoặc tăng lực tương tác với khán giả. Tôi lắng nghe bản thân, tìm hiểu thị trường để giữ bản ngã của mình, không bị hòa tan".

Ở tuổi 37, ca sĩ thấy có sự thay đổi về cách suy nghĩ, làm việc. "Tôi trầm ổn hơn, không bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh. Tôi biết đang muốn gì, làm gì, đi con đường thế nào", anh nói.

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 37 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ hai. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) ở Làn Sóng Xanh - giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.

Hoàng Dung - Công Khang