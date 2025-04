Noo Phước Thịnh tập luyện cho concert

Noo Phước Thịnh ráp nhạc trên sân khấu

Noo Phước Thịnh tập nhảy cùng vũ đoàn. Video: Hoàng Dung

Ca sĩ tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 37 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ hai. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) ở Làn Sóng Xanh - giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.