Noo Phước Thịnh ra nhạc Tết

Noo Phước Thịnh hát về nỗi lòng những người con xa quê, muốn được trở về trong vòng tay người thân, trong bài "Khổ quá thì về mẹ nuôi".

MV "Khổ quá thì về nhà mẹ nuôi" Noo Phước Thịnh hát "Khổ quá thì về mẹ nuôi". Video: YouTube Gala nhạc Việt

Nhạc phẩm do tác giả trẻ Phát Huy T4 sáng tác dành cho Noo Phước Thịnh hát trong chương trình Gala nhạc Việt 2025. Ca sĩ cho biết rơi nước mắt khi nghe demo (bản nháp) vì bài hát chạm đến cảm xúc của anh. Giọng ca 8x từng có giai đoạn thấy chơi vơi, lạc lõng trong cuộc sống và gia đình là nơi anh tìm về để được che chở.

Khổ quá thì về mẹ nuôi khắc họa tâm trạng của những người con xa quê đang chơi vơi giữa thành phố. Thông qua ca khúc, ca sĩ muốn nhắn nhủ với mọi người: "Tết hãy về với gia đình của mình, bởi có vất vả, áp lực đến thế nào thì khi về nhà, đó cũng là nơi ấm áp nhất".

Trong video, Noo Phước Thịnh trình diễn cùng vũ đoàn Bước Nhảy. Phát Huy T4 cũng góp giọng bằng một đoạn rap melody (kết hợp giữa rap và giai điệu).

Trước đó, ca sĩ từng ra nhiều ca khúc xuân được yêu thích như: Những ngày xuân rực rỡ (2016), liên khúc Chúc Tết mọi nhà - Hạnh phúc xuân ngời (2017). Năm qua đã làm gì (2020) là hit lớn của anh, thường được vang lên khắp nơi mỗi khi Tết đến.

Noo Phước Thịnh ghi hình ca khúc "Khổ quá thì về mẹ nuôi". Ảnh: Thành Luân

Noo Phước Thịnh tên thật Nguyễn Phước Thịnh, 36 tuổi, đi hát từ cuối thập niên 2000. Sau khi hợp tác ca sĩ Thủy Tiên, Đông Nhi, anh dần gây chú ý với các bản hit dành cho giới trẻ. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018).

Năm 2017, Noo Phước Thịnh đoạt Single của năm dành cho Cause I love you (Đỗ Hiếu) ở Làn Sóng Xanh - giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện. Ca sĩ cũng từng được trao giải Cống hiến - Ca sĩ của năm (2017), Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của Mai Vàng.

Nhạc sĩ Phát Huy T4 tên thật là Trương Đan Huy, 21 tuổi, quê Quảng Ngãi. Anh có nhiều bản hit như Phận duyên lỡ làng, Câu hứa chưa vẹn tròn, Đoạn tuyệt nàng đi, Em là kẻ đáng thương, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Hoàng Dung