Lâm ĐồngNoo Phước Thịnh và ca sĩ gen Z - Mono, Quân A.P - trình diễn ăn ý trong concert 8.000 khán giả.

Phần kết hợp của Noo Phước Thịnh với hai đàn em tạo điểm nhấn trong show tối 1/5. Theo ca sĩ, khi biết đến Quân A.P qua những bản cover trên mạng, anh thấy thích thú bởi giọng hát trầm và dày. Trong đêm nhạc, cả hai song ca liên khúc Em đã thương người ta hơn anh - Bông hoa đẹp nhất. Họ hòa quyện trong từng câu, nhận được sự tán thưởng của người xem.

Noo Phước Thịnh hát ăn ý với Mono, Quân A.P Noo Phước Thịnh - Mono hát "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Video: Hoàng Dung

Fan phấn khích khi Mono xuất hiện trên sân khấu cất tiếng hát mở đầu cho tiết mục Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Giọng ca gốc Thái Bình cho biết run khi trình diễn cùng đàn anh. "Đến giờ, tôi vẫn không thể tin được hát chung với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Khi anh ấy nổi tiếng, tôi mới học lớp một". Còn chủ nhân concert ấn tượng trước sự giàu năng lượng, ngoan ngoãn, tử tế của đàn em khi làm nghề.

"Mono và Quân A.P đều tài năng, tôi muốn ướm giọng hát của họ vào những bản ballad nổi tiếng của mình để tạo thêm màu sắc tươi mới", Noo Phước Thịnh nói.

Ngoài hai giọng ca gen Z lần đầu kết hợp, anh cùng đàn chị thân thiết Hồ Ngọc Hà thể hiện mashup Tình đầu quá chén - Catch Me If You Can với bản phối sôi động. Nhiều khán giả đứng dậy nhảy theo giai điệu của tiết mục.

Quân A.P (phải) và Noo Phước Thịnh. Ảnh: Khoa Trần

Noo's Chill night là show lớn thứ tư của ca sĩ với 8.000 khán giả. Chương trình lớn nhất gần đây, anh diễn tại một trường đại học với 17.000 người xem. Suốt gần ba giờ đồng hồ, ca sĩ thể hiện khả năng hát live, vũ đạo chuyên nghiệp qua 25 tiết mục. Trong phần đầu, anh hát những bản hit như Chờ ngày mưa tan, Really love you, Giá như. Khi biểu diễn Đổi thay, ca sĩ vừa hát vừa nhún nhảy theo giai điệu phối theo màu sắc EDM.

Noo Phước Thịnh hát "Người bình thản, kẻ nặng lòng" Tiết mục "Người bình thản, kẻ nặng lòng". Video: Hoàng Dung

Với Giá như, anh khoe giọng quãng cao ở phần điệp khúc. Khi kết thúc phần trình diễn, khán giả vỗ tay, reo hò tên ca sĩ. Ngoài các ca khúc quen thuộc với khán giả, Noo Phước Thịnh giới thiệu thêm nhạc phẩm mới chưa phát hành - Người bình thản, kẻ nặng lòng (Phát Huy T4 sáng tác). Ở phần cuối, ca sĩ khuấy động không khí bằng nhạc dance với những ca khúc Wanna stay in love, Đùa anh đau đấy.

Noo Phước Thịnh hát "Chờ ngày mưa tan" Tiết mục "Chờ ngày mưa tan". Video: Hoàng Dung

Hai màn hình LED cỡ lớn được đặt hai bên sân khấu để khán giả ngồi ở xa có thể nhìn rõ. Ngoài ra, ban tổ chức sử dụng kỹ thuật visual art (đồ họa nghệ thuật) tăng hiệu ứng thị giác. Khi ca sĩ hát bài Định mệnh, sau lưng anh là cảnh đàn bướm đập cánh lung linh. Trên nền nhạc Ánh sao và bầu trời, màn hình chiếu những ánh sao, mang đến không khí lãng mạn.

Ở nơi trình diễn ngoài trời tại Đà Lạt, Noo Phước Thịnh cùng êkíp dựng sân khấu hình chữ N (viết tắt tên ca sĩ) cách điệu, trang trí nhiều loài hoa với ý tưởng tạo thành "khu vườn địa đàng". Anh còn đầu tư màn bắn pháo hoa, phun khói, pháo xoay bổ trợ cho từng tiết mục.

Noo Phước Thịnh thay bốn bộ đồ trong concert. Ảnh: Khoa Trần

Nghe nhạc Noo Phước Thịnh từ thời tuổi teen, khán giả Hương Giang, 24 tuổi, ở TP HCM, nói: "Tôi là fan ruột của ca sĩ, từng tham gia nhiều show của anh nhưng lần đầu thấy sân khấu được đầu tư hoành tráng như vậy. Tôi thích giọng hát tình cảm của thần tượng. Càng hát, ca sĩ càng sung sức và thăng hoa".

Điểm trừ của đêm nhạc là âm thanh chập chờn khiến các ca sĩ không nghe rõ tiếng nhạc để hát ở một số tiết mục. Màn solo Ôm em thật lâu của Mono bị gián đoạn gần 5 phút để ban tổ chức điều chỉnh kỹ thuật. Thi thoảng, tạp âm ở hậu trường vang lên trong show.