Nông trại ở Đà Lạt của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Hơn một năm qua, Bùi Quỳnh Hoa dành phần lớn thời gian sống tại nông trại. Cô mua rồi cải tạo nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng cho bản thân, gia đình. Hoa hậu không tiết lộ diện tích nhưng cho biết nơi ở có không gian thoáng đãng, nằm trên một ngọn đồi, xung quanh trồng nhiều thông. "Mỗi lần về đây, tôi đều thấy bình yên", người đẹp nói.
Giữa tháng 4, hoa hậu từ TP HCM về Đà Lạt cải tạo thêm một số khu vực.
Người đẹp thiết kế ngôi nhà theo phong cách gần gũi thiên nhiên. Con đường từ chân đồi dẫn lên khu vực nghỉ ngơi được lát đá, trồng cỏ hai bên. Đứng từ cửa sổ có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh.
Trong khuôn viên có hồ cá koi - nơi Bùi Quỳnh Hoa thường ngồi thư giãn mỗi chiều.
Bùi Quỳnh Hoa vui đùa trong vườn nhà.
Khu vực sân dựng lò sưởi, bếp nướng - nơi cô tổ chức tiệc bên người thân, bạn bè.
Bùi Quỳnh Hoa trồng cà tím, xà lách, cà rốt, ớt, bí đỏ, cà chua, cải, rau thơm. Khi rảnh rỗi, cô dạo quanh nhà hái nấm mọc tự nhiên.
Quỳnh Hoa thu hoạch rau củ quả, cuối năm 2025.
Hoa hậu thường mặc đồ thoải mái, đi ủng, vác cuốc ra vườn. Bùi Quỳnh Hoa cho biết công việc làm nông mệt nhưng vui. "Tôi thích cảm giác xới đất trồng cây, chờ ngày thu hoạch".
Mỗi lần về nông trại, Bùi Quỳnh Hoa thường nảy ý tưởng làm mới không gian bằng cách trồng thêm giống cây ăn trái, hoa theo mùa.
Thời gian ở Đà Lạt, Bùi Quỳnh Hoa cho biết học cách sống chậm. Cô giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng quanh nông trại để rèn thể lực, giữ dáng.
Bùi Quỳnh Hoa tập yoga giữa khu vườn.
Thỉnh thoảng, cô đón đồng nghiệp về đây nghỉ ngơi. Trong ảnh, hoa hậu tổ chức tiệc sinh nhật tại sân vườn hồi tháng 7/2025.
Á hậu Thúy An thăm nông trại của Bùi Quỳnh Hoa đầu năm.
Người đẹp thực hiện bộ ảnh thời trang tại nhà vườn cuối năm 2025.
Bùi Quỳnh Hoa, 28 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,75 m, từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Tháng 9/2023, cô đoạt quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế, diễn ra ở Thái Lan. Tháng 9/2023, Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam, giành quyền thi Miss Universe cùng năm nhưng không đạt kết quả cao. Nhiều năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, làm huấn luyện viên các chương trình truyền hình thực tế.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp