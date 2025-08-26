Nông sản Vĩnh Long đắt hàng trong ngày đầu livestream

TP HCMHơn 50 tấn nông sản Vĩnh Long được tiêu thụ qua livestream và sàn thương mại điện tử tại lễ phát động "Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long".

Lễ phát động "Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long - Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP" vừa diễn ra vào ngày 24/8, tại ga Metro Tân Cảng, TP HCM. Sự kiện kéo dài từ nay đến hết ngày 30/8, do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức, với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC), TikTok Shop, Sendo Farm, và nhiều nhà sáng tạo nội dung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Phước Trãi - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết tuần lễ này là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh nông sản Vĩnh Long đến gần hơn với cộng đồng. "Mỗi lượt xem, mỗi chia sẻ, đơn hàng được chốt là sự cổ vũ đối với người nông dân Vĩnh Long và là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững", ông nói.

Ông Phạm Phước Trãi (thứ ba, từ trái sang) - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cùng ông Lê Minh Triết (thứ hai, từ phải sang) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP HCM đến phiên livestream của nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem (thứ hai, từ trái sang). Ảnh: Sendo Farm

Theo đó, ngay trong ngày đầu tiên, hai phiên livestream của nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem và Phương Oanh Daily tạo nên bầu không khí sôi động, chốt đơn hơn 32 tấn nông sản Vĩnh Long chỉ trong 3 tiếng. Đặc biệt, ông Phạm Phước Trãi - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Minh Triết - đại diện lãnh đạo HURC trực tiếp ghé thăm, gửi thư cảm ơn tới các nhà sáng tạo nội dung và cùng tham gia "chốt đơn" ngay trên sóng, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng, an toàn của nông sản Vĩnh Long.

Song song đó, trên ứng dụng Siêu thị Online của Sendo Farm, chỉ riêng ngày 24/8, hơn 18 tấn nông sản được đặt mua, phân phối đến hơn 18.000 điểm nhận hàng tại TP HCM và Hà Nội. Tính chung, tổng sản lượng tiêu thụ vượt mốc 50 tấn ngay trong ngày mở màn. Bên cạnh đó, Sendo Farm trao tặng 200 vé tháng cho đại diện HURC để tặng cho 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và sinh sống tại TP HCM, tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Quang Thuật, Phó tổng giám đốc Sendo Farm, cho biết với sứ mệnh "Rẻ - Tiện - Lợi", đơn vị hướng đến kênh mua sắm minh bạch và là cầu nối đưa nông sản Việt, đặc biệt các sản phẩm OCOP Vĩnh Long như bưởi da xanh, cam sành, dừa... đến gần hơn với từng gia đình.

"Chúng tôi tin rằng, trong kỷ nguyên mới - nơi hạ tầng hiện đại, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung cùng song hành, nông sản Việt sẽ không chỉ được tiêu thụ nhiều hơn mà còn được tôn vinh giá trị văn hóa, khẳng định thương hiệu và lan tỏa tinh thần nông nghiệp nhân văn", ông nói.

Ông Phạm Phước Trãi (phải) cùng ông Lê Minh Triết (trái) tham gia phiên livestream của nhà sáng tạo Phương Oanh Daily (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: Sendo Farm

"Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long - Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP" nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị. Trong đó, bà Văn Thị Hữu Tâm - Phó giám đốc HURC cho biết tuyến Metro số 1 không chỉ là phương tiện giao thông xanh, hiện đại mà còn là cầu nối đưa nông sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng đô thị. "Qua tuần lễ này, cam sành, dừa trọc, bưởi da xanh cùng các sản phẩm OCOP, VietGAP của Vĩnh Long sẽ tiếp cận rộng rãi hơn tới hành khách", bà nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop cho biết với sáng kiến "Trái ngọt bốn mùa", TikTok Shop tiếp tục đồng hành cùng nông dân và nhà bán hàng địa phương, quảng bá nông sản đặc sắc đến người tiêu dùng cả nước. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập cho người làm nông, gia tăng giá trị nông sản nội địa và thúc đẩy ngành hàng trái cây Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Sendo Farm

Tuần lễ này không dừng lại ở những con số ấn tượng về doanh thu mà còn hướng tới một mô hình phát triển lâu dài, kết hợp giữa chính quyền - doanh nghiệp - hạ tầng - nền tảng số - nhà sáng tạo nội dung. Tất cả cùng chung một mục tiêu - nâng tầm nông sản Việt trong kỷ nguyên vươn mình, xanh - sạch - bền vững.

Hải My