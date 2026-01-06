Nông sản Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của PepsiCo

Với việc khánh thành nhà máy thực phẩm tại Ninh Bình và xây dựng vùng nguyên liệu khoai tây, Pepsico đưa nông sản Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và xuất khẩu toàn cầu.

Ngày 25/11/2025, Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam khánh thành nhà máy thực phẩm tại khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Công trình có quy mô hơn 8 ha với vốn đầu tư gần 90 triệu USD và công suất hơn 25.000 tấn snack các loại mỗi năm. Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, chia sẻ về chiến lược hoạt động của công ty với điểm nhấn là nhà máy mới tại phía Bắc.

- Vì sao PepsiCo chọn Ninh Bình làm địa điểm xây dựng nhà máy mới?

- PepsiCo chọn Ninh Bình dựa trên các yếu tố chiến lược về vị trí, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và năng lực con người. Địa phương này nằm trên trục kết nối các tuyến giao thông trọng điểm của miền Bắc, với hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ. Điều này cho phép thương hiệu tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng độ phủ thị trường tại khu vực phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các thị trường lân cận trong khu vực như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Ninh Bình cũng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi với nguồn nhân lực dồi dào, có kỷ luật và khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của một nhà máy thực phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn toàn cầu. Yếu tố then chốt khác là môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở và hiệu quả. Sự đồng hành, các chính sách rõ ràng, linh hoạt và tinh thần hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành tạo nền tảng để dự án được triển khai nhanh chóng, đúng định hướng và vượt kỳ vọng.

Những năm gần đây, PepsiCo cũng chủ động xây dựng vùng nguyên liệu khoai tây tại các khu vực lân cận, giúp hình thành chuỗi cung ứng khép kín, thông suốt từ nông trại đến nhà máy, bảo đảm chất lượng nguyên liệu, tính ổn định và khả năng phát triển trong dài hạn.

Cuối cùng, quyết định đầu tư gần 90 triệu USD còn được củng cố bởi niềm tin của tập đoàn toàn cầu vào năng lực kỹ thuật và tính chuyên nghiệp của đội ngũ Việt Nam. Chỉ trong 51 tuần kể từ ngày khởi công, nhà máy đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành - tốc độ nhanh nhất trong toàn bộ hệ thống PepsiCo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả này cho thấy năng lực thi công, vận hành, quản trị chất lượng và sự cam kết cao của các kỹ sư, chuyên gia và người lao động Việt Nam.

Nghi thức khánh thành nhà máy thực phẩm PepsiCo Ninh Bình ngày 25/11. Ảnh: PepsiCo

- Nhà máy này hướng tới những thị trường nào, thưa ông?

- Với công suất hơn 25.000 tấn snack mỗi năm, nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang các thị trường như Thái Lan, Nhật Bản và Australia. Chúng tôi cũng mở rộng hợp tác với nông dân miền Bắc để đảm bảo nguồn nguyên liệu khoai tây, đưa nông sản Việt vào chuỗi giá trị toàn cầu sau ba năm đẩy mạnh vùng trồng mới tại khu vực này.

PepsiCo cam kết dài hạn, sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng hiện diện và tăng cường đóng góp vào nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Bên cạnh nguồn cung khoai tây, PepsiCo đã bắt đầu thu mua điều và trái cây từ Việt Nam để phục vụ mảng kinh doanh hạt rang và trái cây sấy, qua đó khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của PepsiCo.

Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (trái). Ảnh: PepsiCo

- Với việc trang bị công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ xanh, doanh nghiệp làm thế nào để cân bằng chi phí và hiệu quả kinh doanh?

- Chúng tôi đầu tư công nghệ xanh dựa trên triết lý: bền vững đi cùng hiệu quả. Theo đó, nhà máy Ninh Bình sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống sinh khối biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng, mô hình tuần hoàn nước khép kín và các giải pháp quản lý chất thải thông minh. Những công nghệ này giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm rủi ro vận hành cho PepsiCo, đồng thời chung tay hỗ trợ Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

- Ông đánh giá ra sao về triển vọng thị trường Việt Nam?

- Việt Nam là thị trường chiến lược, tăng trưởng nhanh nhất của PepsiCo tại châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đã đầu tư hơn một tỷ USD vào Việt Nam trong ba thập kỷ, tạo hơn 15.000 việc làm và xây dựng mạng lưới sản xuất rộng khắp.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng năng động, thông minh và có kỳ vọng cao hơn đối với các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, được sản xuất theo những phương pháp bền vững, thân thiện với môi trường. Sự thay đổi này tạo động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào sản xuất hiện đại, năng lượng tái tạo, nước tuần hoàn và nông nghiệp tái sinh. Nhà máy Ninh Bình là minh chứng cụ thể cho định hướng đó, đồng thời là một phần trong chiến lược đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thực phẩm chất lượng cao và xuất khẩu của khu vực.

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình. Ảnh: PepsiCo

- Nhà máy Ninh Bình đóng góp gì cho cộng đồng và ngành nông nghiệp?

- Khi đi vào vận hành, nhà máy tạo ra hơn 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, PepsiCo đang hợp tác với hơn 2.000 hộ nông dân, cung ứng khoảng 42.000 tấn khoai tây mỗi năm, thông qua mô hình canh tác tái sinh nhằm nâng cao năng suất, thu nhập bền vững cho người dân và giảm phát thải. Mô hình này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng sang các loại nông sản khác.

Về đội ngũ nhân sự, PepsiCo đầu tư mạnh cho đào tạo. Nhân viên nhà máy được tham gia huấn luyện liên tục, từ kỹ năng kỹ thuật, vận hành tự động hóa, số hóa, đến các chương trình đào tạo quốc tế. Chúng tôi xây dựng đội ngũ theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp mỗi nhân sự có khả năng tham gia vào các quy trình chất lượng, an toàn và bền vững ở mức cao nhất. Với chiến lược kinh doanh lấy con người làm trọng tâm, công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam được xếp hạng số 1 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" dành cho khối doanh nghiệp vừa trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025. Đây là nền tảng cho sự ổn định, hiệu quả và tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Song Anh