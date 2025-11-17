Nóng lòng tìm được người thương phù hợp

Minh tự đánh giá mình là một người nghiêm túc, thẳng thắn và có trách nhiệm trong cuộc sống.

Xin giới thiệu vài nét về bản thân, để người ấy biết được mình như thế nào. Minh sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở khu vực quận 6 cũ. Minh có công việc ổn định để tự lo cho bản thân và phụ giúp được cha mẹ một số chi phí sinh hoạt hằng ngày. Minh là một người hòa đồng, vui vẻ, khá vui tính. Minh có sở thích là đọc VnExpress, xem thời sự nên có thể trò chuyện với bạn khá nhiều chủ đề trong cuộc sống. Ngoài ra, Minh là người đam mê với trái bóng tròn, thích xem bóng đá, hy vọng sau này không phải xem một mình nữa. Minh tự đánh giá mình là một người nghiêm túc, thẳng thắn và có trách nhiệm trong cuộc sống.

Minh lên chương trình Hẹn hò ở báo VnExpress, hy vọng tìm được một người cùng độ tuổi với mình. Bạn có thân hình cân đối, một tí vui vẻ, hài hước, hiểu chuyện, ở gần hoặc không xa lắm khu vực Minh đang sống. Hy vọng sẽ tìm được người ấy, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng hành trong cuộc sống sau này. Xin cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ