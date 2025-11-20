Nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao ở những nơi có khói thuốc

Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các nhà hàng, quán ăn cho phép hút thuốc trong nhà cao gấp 2-3 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo kết quả khảo sát vừa công bố.

Thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu Giám sát nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí, do trường Đại học Y tế công cộng công bố ngày 19/11 tại Hà Nội. Nhóm chuyên gia đã đo lường chất lượng không khí từ ngày 23/6 đến 30/8 tại 85 quán cà phê, nhà hàng, bar và karaoke ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hội An. Các địa điểm này chia thành ba nhóm: cấm hút thuốc hoàn toàn (19 cơ sở), có khu vực hút thuốc riêng (16 cơ sở) và cho phép hút thuốc toàn bộ không gian trong nhà (30 cơ sở).

Kết quả quan trắc bằng thiết bị chuyên dụng AirVisual ghi nhận sự chênh lệch lớn về chất lượng không khí giữa các mô hình này. Tại nơi cấm hút thuốc tuyệt đối, nồng độ PM2.5 trung bình ở mức 17 µg/m3, nằm trong giới hạn an toàn 25 µg/m3 (trung bình 24 giờ) của WHO. Ngược lại, chỉ số này tăng lên 39 µg/m3 ở các cơ sở có khu vực dành riêng cho người hút và vọt lên 65 µg/m3 tại những điểm cho phép hút thuốc toàn bộ không gian trong nhà.

Xét theo loại hình dịch vụ, quán bar ghi nhận mức độ ô nhiễm nặng nhất với nồng độ bụi mịn lên tới 145 µg/m3. Các chỉ số đo được tại quán karaoke, nhà hàng và quán cà phê lần lượt là 54, 38 và 27 µg/m3.

PGS.TS Lê Thị Thanh Hương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng, khẳng định số lượng điếu thuốc tiêu thụ tỷ lệ thuận với nồng độ PM2.5. Bà xác định khói thuốc lá đóng vai trò là nguồn phát sinh bụi mịn chính trong không gian kín tại các cơ sở dịch vụ.

Đồng quan điểm, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức Chiến dịch Trẻ em Không thuốc lá (CTFK) tại Việt Nam, nhận định nồng độ PM2.5 phản ánh rõ nét mức độ hiện diện của khói thuốc thụ động. Dẫn chứng từ các nghiên cứu tương tự tại Mỹ, bà Huyền cho biết không chỉ khách hàng chịu ảnh hưởng mà nhân viên phục vụ tại các tụ điểm giải trí cũng đối mặt với tình trạng "phơi nhiễm nghề nghiệp" độc hại.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng dữ liệu thực tế này tạo cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách xem xét loại bỏ quy định về khu vực dành riêng cho người hút thuốc, tiến tới môi trường không khói thuốc hoàn toàn tại nơi công cộng. Theo WHO, hơn một phần ba dân số toàn cầu thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, pháp luật hiện hành đã quy định cấm hút thuốc lá trong nhà tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí.

Lê Nga