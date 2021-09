NgaBầy chuột 5 con bị mắc đuôi vào nhau và không thể tự gỡ rối, tạo ra hiện tượng hiếm gặp và bí ẩn mang tên "vua chuột".

Nông dân phát hiện 'vua chuột' sau trận lụt Những con chuột không thể tự gỡ nút thắt ở đuôi, Video: Alibulat Rasulov

Alibulat Rasulov, chủ đất ở vùng Stavropol phía tây nam nước Nga, phát hiện vua chuột trên cánh đồng của anh. Rasulov chia sẻ hai video ghi hình 5 con chuột bị mắc đuôi vào nhau trên mạng xã hội Instagram, thu hút hơn 30.000 lượt xem.

Trong video, Rasulov chĩa camera vào cánh đồng ngập nước. Khi gạt bớt cành lá trên mặt đất, anh phát hiện 5 con chuột ướt sũng với chiếc đuôi quấn quanh một thân cây, gần đó có hai cửa hang có thể do chúng đào. Rasulov nhấc đám chuột lên khỏi mặt nước, gỡ thân cây ra và đặt chúng lên phần đất khô ráo. Nhưng dù cuống quít chạy trốn, đuôi chúng vẫn mắc chặt vào nhau. Cuối cùng, Rasulov thay đổi vị trí vài con chuột để nút thắt lỏng ra. Bầy chuột thoát nạn và bỏ chạy tự do.

Tuy nhiên, không phải mọi vua chuột đều may mắn như vậy. Một số vua chuột chết với chiếc đuôi còn nguyên nút thắt và được bảo quản trong các bộ sưu tập của bảo tàng lịch sử tự nhiên như Bảo tàng động vật học Strasbourg ở Pháp. Bảo tàng lưu giữ mẫu vật vua chuột gồm 10 con chuột cống được phát hiện ở Dellfeld, Đức và quyên góp năm 1895. Hiện tượng rối đuôi được ghi nhận ở hai loài chuột là chuột đen (Rattus rattus) và chuột Na Uy (Rattus norvegicus), nhưng cũng xuất hiện ở cả sóc và mèo.

Năm 2017, 4 con sóc non ở Bangor, Maine, bị mắc đuôi vào nhau và một người qua đường đã ghi lại tai nạn của chúng. Sóc non thường rúc vào nhau khi ngủ trong tổ, đuôi quấn quanh anh chị em. Có thể đuôi chúng quét phải vật dính như nhựa cây. Đàn sóc càng chật vật tìm cách thoát ra, nút thắt càng chặt hơn. Tuy nhiên, theo bảo tàng Strasbourg, lý do chuột mắc đuôi vào nhau tạo thành hiện tượng "vua chuột" vẫn là điều bí ẩn.

An Khang (Theo Live Science)