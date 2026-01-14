Nông dân Pháp lái hàng trăm máy kéo về Paris biểu tình

Hàng trăm máy kéo đổ về Paris khi nông dân Pháp tổ chức biểu tình giữa lúc ngành nông nghiệp nước này đối mặt bất ổn sâu sắc.

Nông dân Pháp từ tháng 12/2025 tổ chức các cuộc biểu tình và dựng rào chắn trên đường để phản đối cách chính phủ xử lý dịch viêm da nổi cục trên gia súc. Người biểu tình đến từ các thị trấn xung quanh Paris và một số nơi khác ngày 13/1 lái hàng trăm máy kéo đến thủ đô, đỗ chúng gần tòa nhà quốc hội Pháp.

Cảnh sát Pháp ước tính khoảng 400 người đã tập trung gần tòa nhà quốc hội. Theo công đoàn nông nghiệp hàng đầu của Pháp là FNSEA, hơn 500 máy kéo và 800 nông dân đã tham gia biểu tình.

Máy kéo và nông dân Pháp tập trung tại Paris ngày 13/1. Ảnh: AFP

Thủ tướng Sebastien Lecornu sau đó cam kết sẽ đưa ra dự luật nông nghiệp khẩn cấp để giải quyết vấn đề của các nông dân. Dự luật sẽ tập trung vào một số ưu tiên, "trong đó có vấn đề nước, động vật ăn thịt, tài nguyên sản xuất" và được trình bày trước khi Pháp khai mạc triển lãm nông nghiệp vào tháng 2.

Tuy nhiên, FNSEA cho rằng điều này là chưa đủ. "Chúng tôi quyết định ở lại qua đêm", phó chủ tịch FNSEA Damien Greffin phát biểu bên ngoài trụ sở Hạ viện Pháp.

"Chúng tôi hết chịu đựng được rồi", lãnh đạo chi nhánh Paris của FNSEA Guillaume More nói. "Chúng tôi không thể kiếm tiền từ trang trại của mình trong ba năm qua".

FNSEA và một công đoàn khác là Jeunes Agriculteurs đang yêu cầu chính phủ hành động ngay lập tức. Giới chức Pháp tuần trước công bố gói hỗ trợ trị giá 300 triệu EUR (350 triệu USD) cho nông dân cùng các biện pháp khác, trong đó cho phép tăng lượng chó sói được phép bắn hạ.

Triển lãm nông nghiệp lớn nhất Pháp năm nay sẽ không có bò, lần đầu tiên điều này xảy ra từ khi sự kiện bắt đầu năm 1964. Các nông dân cho biết họ từ chối đưa gia súc tới triển lãm vì lo ngại về sức khỏe, cũng như bày tỏ đoàn kết với những người bị ảnh hưởng bởi dịch viêm da nổi cục.

Máy kéo đỗ trước tòa nhà Quốc hội Pháp ngày 14/1. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, việc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ký thỏa thuận với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) vào ngày 17/1 được đánh giá là giọt nước làm tràn ly giữa lúc bất ổn sâu sắc trong ngành nông nghiệp Pháp.

Phần lớn 27 quốc gia thành viên EU ủng hộ thỏa thuận, nhận định nó rất quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu trong lúc tình hình kinh tế tại châu Âu đang gặp khó khăn, cũng như tăng cường quan hệ ngoại giao vào thời điểm bất ổn toàn cầu.

Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 25 năm, được kỳ vọng sẽ tạo ra một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới và cho phép EU xuất khẩu máy móc, hóa chất và dược phẩm với mức thuế thấp hơn.

Tuy nhiên, nông dân Pháp và một số quốc gia EU khác lo ngại tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đến từ thịt bò và các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ khác từ Nam Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)